Tita Bravo, de 69 años de edad, asegura desconocer el paradero de su exnuera Inés Gómez Mont, quien junto a su esposo, está acusada de lavado de dinero y fraude fiscal.

Por lo que al no saber nada de sus nietos, asesorada por su abogado, la exsuegra de Inés Gómez Mont, está considerando solicitar la guarda y custodia de éstos ya que se preocupa su bienestar.

Sobre todo porque no concibe que Inés Gómez Mont, de 39 años de edad, no será procesada por el delito lavado de dinero ya que la Suprema Corte de la Nación señala que no es motivo de cárcel.

Inés Gómez Mont es buscada por fraude fiscal (especial / Internet)

No obstante, Tita Bravo no quita el dedo del renglón por lo que está contemplando recurrir a las autoridades para poder ver y convivir con sus nietos quiera o no, aparezca o no, su exnuera.

“Ella como abuela puede solicitar la guarda y custodia, la convivencia, con los nietos independientemente de sus papás, es un derecho que tiene”, explica su abogado al respecto.

Así como indica que aunque no se conozca el paradero de la presentadora de televisión, se puede recurrir a instancias internacionales pues éstas ayudan a proteger el interés y el derecho de crecer y desarrollarse en un ambiente sano.

Cabe mencionar que hasta el momento, la exsuegra de Inés Gómez Mont no ha recurrido a la ley pues aún no lo decide debido a que esperaba que las cosas se solucionaran de la mejor manera.

Y aunque no desea alejarlos de sus padres, sí desea convivir con ellos de vez en cuando.

Exsuegra de Inés Gómez Mont le envía mensaje a sus nietos

Por otro lado, el próximo 18 de enero los trillizos de Inés Gómez Mont cumplirán años, por lo que su abuela aprovechó las cámaras para desearles lo mejor.

“Les deseo todo lo mejor, mucha salud, mucha abundancia, mucho amor y que (a sus papás) se les ilumine la cabecita, no sé, llegar a un acuerdo porque es muy desgastante”, señala un tanto resignada.

Y vuelve a insistir en no saber nada de su exnuera, quien inició la guerra entre ambas.