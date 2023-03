Durante la premiere de Creed III, Michael B. Jordan de 36 años de edad, vivió un incómodo momento al reconocer que su entrevistadora era quien le hacía bullying en la escuela.

El momento entre Michael B. Jordan y la entrevistadora se hizo viral en redes al ver cómo es que el actor de Creed III reaccionó tras haber sido víctima de bullying por parte de ella en la escuela.

Y es que el video comienza con la entrevistadora de The Morning Hustle, Lore’l quien se reencontró con Michael B. Jordan en una red carpet de Creed III, y quien ante las cámaras reveló que habían sido compañeros de escuela.

De hecho, esto ya lo había revelado la conductora en su podcast Undressing Room en donde ella se había sincerado y había revelado que le hacía bullying a Michael B. Jordan en la escuela en Newark, New Jersey.

“Tengo que sincerarme, la verdad es que nos burlábamos de él todo el tiempo porque su nombre era Michael Jordan y él obviamente no era Michael Jordan. Venía a clase con sus fotos de actor, con su retrato. Vivíamos en Newark, eso era el barrio, nos reíamos de él diciéndole: ‘¿Qué vas a hacer con esa ridícula foto?’ Era un chico agradable pero cursi” Lore’l

Así fue la reacción de Michael B. Jordan al encontrarse a su bully de la escuela en la alfombra roja

El clip viral de Michael B. Jordan encontrándose a quien le hacía bullying en la escuela ha revelado lo incómodo que el actor de Creed III estaba frente a ella.

Pues ambos se vieron en la alfombra roja y la conductora confesó ante las cámaras que ellos iban juntos a la escuela:

“Nosotros nos conocemos, Michael, nuestra historia se remonta a la Academia de Ciencia de Chad en Newark” Lore’l

Sin embargo, Michael B. Jordan quien estaba visiblemente incómodo, le respondió de la mejor manera, haciéndose ya viral en las redes sociales como TikTok y Twitter:

“Sí, yo era el “corny boy” (chico cursi) ¿verdad?” Michael B. Jordan

Incluso ya hay videos que analizan el lenguaje corporal de Michael B. Jordan, en donde revelan que la postura de los hombros del actor están alejados de ella, lo cual revela que no le agrada y no quiere estar cerca de quien le hacía bullying.

Sus cejas están levantadas, sus expresiones faciales como sus labios demuestran que no está cómodo y no le agrada, y no puede creer su atrevimiento al hablarle.

Por su parte, quien analizó el lenguaje corporal de Michael B. Jordan, también asegura que la broma de ella fue agresiva y no juguetona, por lo que hay incomodidad entre ambos.

¿Qué significa corny boy o corny kid, como la bully de Michael B. Jordan le solía llamar?

El reencuentro entre Michael B. Jordan y la chica que le había bullying en la escuela se ha hecho viral, revelando el incómodo momento que el también actor de Marvel tuvo que pasar.

Aunque intentando minimizar el bullying que la conductora le hacía a Michael B. Jordan en la escuela, ella aseguró que nunca le había dicho eso y que era todo un malentendido.

Ante esto, Michael B. Jordan aseguró que él lo había escuchado muchas veces pero que ahora todo estaba bien, esto en un intento de minimizar la incómoda conversación y mantenerse profesional.

“Yo dije que nos burlábamos de tu nombre, pero ahora te va muy bien, definitivamente ya no eres cursi” Lore’l

Pero ¿qué es lo que significa “ corny boy o corny kid ” como asegura Michael B. Jordan que solían llamarlo en la escuela?

La definición propia de corny boy / corny kid es “chico cursi”; sin embargo, en este contexto hacían referencia a que Michael B. Jordan era sentimental, como si fuera un chico débil.

También puede referirse, según el diccionario de Cambridge, a que alguien no era original, gracioso, interesante o que estaba repetido; incluso puede hacer referencia a alguien estúpido.