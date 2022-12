Ignacio López Tarso ha sido olvidado por los productores mexicanos, quienes ya no le ofrecen papeles debido a su edad; 97 años .

Por ello, antes de cerrar el año Ignacio López Tarso manifestó su sed de trabajo pidiendo que lo tomen en cuanta debido a que aún lleva una vida normal y es capaz de seguir actuando.

Así, el primer actor explicó la razón por la que lleva tiempo sin aparecer en pantalla, declarando que por ningún motivo es culpa suya:

“No me llaman, yo no produzco, nunca he producido, sólo hice teatro por primera vez ahora en la pandemia; grabé siete obras por primera vez con mi hijo” Ignacio López Tarso.

Ignacio López Tarso (Agencia México)

Así, Ignacio López Tarso asegura que su ímpetu por trabajar no decae, ya que sigue con el mismo entusiasmo de encontrar nuevos personajes y buenas historias pues sabe que todavía puede hacer mucho.

Y, aunque no piensa que sea un referente en actuación para las nuevas generaciones, le gusta trabajar con jóvenes e impregnarse de su impulso se sentir y saber más.

“Yo me siento a gusto, tranquilo, no presumo de nada. Estoy bien anímicamente, soy una gente serena, con orden, disciplina , sé callarme cuando debo, y hablar cuando debo y gritar y mentar madres también. Soy feliz”, compartió Ignacio López Tarso.

Ignacio López Tarso en Macario (YouTube)

¿Cuáles son los próximos proyectos de Ignacio López Tarso?

Aún cuando Ignacio López Tarso no ha tenido mucho trabajo en los últimos años, el primer actor no pierde la esperanza de seguir apareciendo en televisión para el 2013.

Y para empezar, arrancará el año con una participación en la bioserie de Gloria Trevi , así como con una actuación especial en el porgrama “ Como dice el dicho ”.

Al respecto, Ignacio López Tarso se dice feliz de tener una oportunidad con la productora Genova Martínez, misma que toma como un bálsamo luego de un periodo fuera de cuadro.

“Nadie me llama porque como saben que tengo 97 años, han de decir que ya no me levanto de la cama. Y no, hago mi vida normal, camino, hablo, hago todo lo necesario pero imaginan que a mi edad ya no puedo hacer nada”, finalizó el actor.