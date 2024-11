En recientes declaraciones, el caso del ex One Direction, Liam Payne da nuevamente de qué hablar.

Pues ahora el hombre acusado de darle droga a Liam Payne asegura que tuvo sexo con el ex One Direction.

Así como dijo tener pruebas de lo que pasó con el ex One Direction; esto es lo que dijo sobre Liam Payne.

El ex One Direction, Liam Payne habría tenía sexo con el hombre que le dio la droga

A través de una entrevista al programa local, Telefe Noticias el hombre acusado de darle droga a Liam Payne asegura que tuvo sexo con el ex One Direction.

Dicho acusado, vinculado al caso del ex One Direction tendría el nombre de Braian Nahuel Paiz, de 24 años de edad.

Mismo que contó que conoció a Liam Payne en el restaurante en el que trabajaba como mesero.

Tras esto, apuntó que el ex One Direction, Liam Payne fue quien le pidió su contacto , por lo que el joven luego lo visitó en el Hotel Park Hyatt al cantante.

Dicha reunión había ocurrido el domingo 13 de octubre en la que el joven pasó la noche con Liam Payne, donde además de drogarse, las cosas pasaron a algo más.

“Ahí pasamos la noche. Nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína”, aseguró Braian Nahuel Paiz.

Ante esto incluso, precisó que el ex One Direction, Liam Payne se portó con él muy bien, pues fue “re -lindo”.

Liam Payne, cantante. (JESSE GRANT / Getty Images via AFP)

Hombre que dijo haber tenido sexo con Liam Payne asegura tener pruebas

Ante las declaraciones del joven Braian Nahuel Paiz sobre haber tenido sexo con el ex One Direction, Liam Payne aseguró tener pruebas.

Pruebas de la comunicación que mantuvo en sus redes sociales por mensaje con Liam Payne.

Mismas que siguen en su teléfono móvil y que no borró para comprobar cada una de sus declaraciones sobre el ex One Direction.