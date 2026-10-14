Hilary Swank anunció que será mamá por tercera vez a los 52 años, luego de compartir un creativo video en su cuenta oficial de Instagram con sus seguidores.

La actriz espera a su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider, y adelantó que el nacimiento ocurrirá durante diciembre, según su publicación en redes sociales.

Hilary Swank mostró su embarazo mientras bailaba con su familia en una habitación oscura, acompañada por Philip Schneider y los mellizos Aya y Ohm, quienes nacieron en 2023.

Hilary Swank anunció su tercer embarazo

La protagonista de Million Dollar Baby apareció de pronto con el vientre abultado, mientras una pequeña figura de bebé formada con luces decoraba su silueta.

En la publicación, Hilary Swank escribió que muchas personas le preguntaban cuál sería su próximo proyecto y respondió que este se estrenaría en diciembre, en referencia al nacimiento.

El mensaje funcionó como una forma creativa de confirmar su embarazo, sin necesidad de realizar un anuncio tradicional o compartir mayores detalles sobre la gestación.

Hilary Swank para celebración de la revista Los Angeles Confidential (@lacmagazine)

El video muestra a la familia completa bailando con barras luminosas adheridas al cuerpo, mientras la actriz revela progresivamente su nueva etapa de maternidad junto a sus seres queridos.

El nuevo bebé se sumará a Aya y Ohm, los mellizos de Hilary Swank y Philip Schneider, quienes nacieron en abril de 2023 y ahora esperan convertirse en hermanos mayores.

La llegada de los gemelos marcó el debut de Hilary Swank en la maternidad, cuando la actriz tenía 48 años, de acuerdo con la información proporcionada en el anuncio.

Ahora, la familia prepara la llegada de su tercer integrante, cuyo nacimiento está previsto para diciembre, durante la temporada de invierno estadounidense, de acuerdo con lo señalado.