El hijo de Yahir terminó con su novio y él aseguró que lo traicionó “Nos engañó a todos”, expuso.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Chisme no like’ cuando Axel Martínez, ex pareja de Tristán Othón, hijo de Yahir, confesó que lo utilizó para obtener dinero para comprar drogas y alcohol.

“Si yo lo ayudé fue porque me dijo que iba a poner un negocio con su mamá”, declaró Axel Martínez, sin embargo, ahora que terminaron su relación, el hijo de Yahir comparte historias en su cuenta de Instagram, “despilfarrando” el dinero.

Recordemos que Tristán Othón comenzó a compartir contenido para adultos con su ex pareja, a través de su cuenta en OnlyFans, sin embargo, ahora que se separaron, el hijo de Yahir ha gastado su dinero en vicios.

Tristán Othon, hijo de Yahir (Tomada de video)

“Cuando lo conocí estaba en la calle, ahora que ya tiene dinero solamente sube alcohol y está despilfarrando. Él me escribió en un plan de paz y espero que haga lo que dijo que iba a hacer con el dinero”, relató.

El hijo de Yahir no es bisexual, asegura su ex pareja

El ex novio del hijo de Yahir, afirmó que Tristán Othón no es bisexual, si no heterosexual y argumentó que todo fue un engaño para convencerlo de crear contenido sexual juntos.

“Nos engañó a todos, incluso a mí”, reveló Axel Martínez.

Confesó que únicamente tuvieron relaciones sexuales en dos ocasiones, mismas en las que se grabaron para más tarde compartirlo en su cuenta de OnlyFans.

“Dos veces tuvimos relaciones sexuales y las dos veces él quiso que se grabara el momento y se iba a utilizar como contenido para OnlyFans”, dijo la ex pareja del hijo de Yahir.

Según expuso, él le confesó que en realidad no le gustan los hombres.

“De que disfrutó, disfrutó, pero fuera de las cámaras nunca quiso interactuar, a mí se me hacía muy raro, hasta que al final se desenmascaró y fue como realmente es y me dijo ‘Estoy harto de fingir algo que no soy’”. Axel Martínez

Según reveló el ex novio del hijo de Yahir, Tristán Othón podría sufrir un padecimiento psiquiátrico: “Yo no soy experto pero sospecho que tiene Trastorno de personalidad múltiple”, dijo el joven productor para concluir.