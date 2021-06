Hija de Ewan McGregor asiste a una alfombra roja poco después de ser mordida por un perro

A pesar de haber sido atacada y mordida en la cara por un perro, Clara McGregor, hija del actor Ewan McGregor asistió a la alfombra roja de la película ‘The Birthday Cake’.

Días después, en su cuenta de Instagram, Clara McGregor publicó varias fotos en el estreno de la película. En las imágenes se puede apreciar la mordedura de perro en el resto de la joven.

Clara McGregor asiste a una alfombra roja tras ser mordida por un perro (Clara McGregor / Instagram)

“Cuando una mordedura de perro te lleva a urgencias 30 minutos antes de la alfombra roja”, escribió Clara McGregor en su publicación.

A pesar de las heridas en su rostro, los seguidores de Clara McGregor señalaron que la joven se veía muy bien en la alfombra roja.

“Sigues siendo maravillosa. Pero lamento mucho lo ocurrido”, “Una ganadora de la alfombra roja”, “El mejor look de alfombra roja de todos los tiempos”, fueron algunos de los comentarios.

Clara McGregor decidió convertirse en actriz y seguir los pasos de su padre, Ewan McGregor

Clara es la primera de las cuatro hijas de Ewan McGregor y su esposa, la diseñadora francesa Eve Mavrakis.

Poco después de iniciar la Universidad, Clara McGregor decidió cambiar el rumbo de su educación y comenzar a estudiar Cine.

Actualmente, Clara McGregor se encuentra estudiando actuación ya que desea seguir los pasos de su famoso padre, Ewan McGregor.

Hace cuatro años, Clara McGregor participó en algunos cortometrajes, algunos escritos y dirigidos por ella misma, y obtuvo pequeños papeles en películas como ‘Groove’ o ‘Christopher Robin’.

Además de ser actriz, Clara McGregor fundó una productora cinematográfica ‘Deux Dames’ junto a su mejor amiga Vera Bulder.

Las próximas películas en las que participa Clara McGregor como actriz son: ’18 & Over’ y ‘Everything I Ever Wanted to Tell My Daughter About Men’.