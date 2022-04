Luego de que un juez determinara que Héctor Soberón tenía que dar su apellido y pensión alimenticia al hijo que supuestamente procreó con Brigitte Karen Rivera, Héctor Soberón niega la paternidad y acusa de manipulación.

Brigitte Karen Rivera es la mujer que desde 2016 demandó a Héctor Soberón para que reconociera a su hijo, quien fue procreado en 2004.

La mujer asegura que Héctor Soberón abusó sexualmente de ella y como producto del ataque nació su hijo, quien actualmente tiene 12 años.

El lunes 18 de abril, un juez determinó que Héctor Soberón debe reconocer al hijo de Brigitte y también otorgarle una pensión alimenticia.

Brigitte Karen Rivera asegura que su hijo es de Héctor Soberón (Captura de pantalla/INtrus)

Héctor Soberón se difiende y asegura que manipulan los hechos

Según los abogados de Brigitte Karen Rivera, Héctor Soberón ha sido citado seis veces para que se haga una prueba de ADN y así poder descartar o afirmar su paternidad.

El actor no ha acudido a lo solicitado por el juez, pues asegura que no es el padre del menor y también habría pagado multas por no acatar las ordenes del juez.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Héctor Soberón dice que Brigitte pretende hacer pasar a su hijo como suyo a pesar de que en el acta de nacimiento del menor aparece otro padre.

Héctor Soberón narra que no está de acuerdo con lo dictado por el juez y asegura que el juicio ha sido manipulado por Brigitte, su abogado e incluso el menor involucrado.

Comunicado de Héctor Soberón (Instagram/@hector_sober)

“Me hacen pasar por un tipo sin principios, sin valores y sin el menor interés de cumplir con las leyes”. Héctor Soberón

Dice que confía en las leyes y que acudirá a las instancias necesarias para limpiar su nombre y así buscar la tranquilidad de su esposa e hijas.

Héctor Soberón cuestiona la forma de actuar de los funcionarios involucrados en el caso, pues la sentencia la tacha como incongruente.

“Suplico a los verdaderos medios de comunicación y periodistas, la comprensión hacia mi silencio respecto de este tema” Héctor Soberón

Asegura que este caso no se debe de discutir en medios, porque eso expondría a sus esposa e hijas a un ‘linchamiento mediático’.

También acusó a una revista de circulación nacional de involucrarse en el caso para obtener información privilegiada y apoyar lo dicho por Brigitte.

Los abogados de Héctor Soberón van apelar la decisión del juez, pues asegura que él no es el padre del hijo de Brigitte Karen Rivera y que el juicio ha sido manipulado.