Acusan a Héctor Soberón de violador y abusivo

Brigitte Karen Rivera Viruega, de 24 años, contactó a la revista TV Notas para contarle que en el 2009 sostuvo un romance con Héctor Soberón, quien ya estaba casado con Janet Durón. Asegura que ambos tuvieron un hijo llamado Iker Lutzen, que actualmente tiene 5 años y, que hasta el día de hoy, él no ha querido hacerse responsable.

Por si fuera poco, lo acusa de violador: "Hector me llegó a pegar en muchas ocasiones. Me maltrataba mucho; además, me obligaba a tener relaciones sexuales; llegó a jalarme y romperme la ropa. Había veces en que terminábamos de tener sexo y quería seguir, y si me negaba, lo había a la fuerza. Prácticamente me violaba, por eso huí”.

Para no quedar como una mentirosa, proporcionó el audio de una llamada que le realizó a Héctor, donde dice que han pasado 5 años y no le ha dado dinero para el niño, incluso la “esposa” del actor asegura a Brigitte Karen que se harán responsables del niño, pero la conversación pasa a ser intensa cuando Hector comienza a llamar pendeja a la mujer y, su amigo Rafael Mercadante la amenaza de muerte:

“Mándame tu número porque vas a amanecer en pedacitos… y empínate porque te voy a meter la #@$%$… Dame tu número porque ahorita te vamos a levantar. Te vamos a destripar pendeja. Tengo Zetas en México, pendeja. No sabes con quien te estás metiendo. Te va a llevar la chingada”.

*Sí, alguien ve muchas películas.

Al respecto, Soberón tomó Twitter para asegurar que TV Notas lo está difamando. “Tengo una relación estable y nunca he negado mi matrimonio. No me dieron derecho de réplica. Tengo valores y principios".

M está difamamando tngo 1 relación estable y nunca h negado m matrimonio, N m dieron derecho d réplica, tngo valores y prncipios {username} (@hsoberon) February 2, 2016

Sus seguidores también piden que no creas la nota.