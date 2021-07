Hanna Jaff acusa al barón Henry Roper-Curzon y a su familia de racismo: “odian a los mexicanos”

Hanna Jaff, la mexicana que se volvió parte de familia real británica tras su boda con el barón Henry Roper-Curson, confirmó que el racismo es una de las causas de su separación.

Hanna Jaff destapó que cuando se mudó a vivir a Inglaterra, ya como esposa de Henry Roper-Curson, él y su familia comenzaron a humillarla por su orígen mexicano .

Hanna Jaff sostuvo que el odio de Henry Roper-Curson y su familia por la gente nacida en México es tal que incluso la amenazaron de muerte .

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, Hanna Jaff afirmó que tras vivir seis meses en México, ella y su esposo se mudaron a Inglaterra y desde el día uno su familia la atacó por su orígen.

La conferencista mexicana detalló que la familia de Henry Roper-Curson solía hacer comentarios racistas en su contra, que fueron haciéndose cada vez más preocupantes:

¿Por qué Henry Roper-Curson y su familia atacaban a Hanna Jaff si siempre supieron que ella era mexicana? La conferencista asegura que todo se debió a cuestiones de dinero.

“Está quebrada... Ellos creyeron, pero es que eso no fue un acuerdo. Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mí, no yo a él. Yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos. Me empiezo a dar cuenta de cosas que yo no sabía que me tenían escondido. Están completamente en bancarrota, la casa ya no era de ellos, ya estaba perdida”

Hanna Jaff, conferencista mexicana