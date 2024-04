Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- criticó el nuevo disco de Danna Paola por “depresivo” y no quiere escucharlo, aunque nadie se lo pidió.

Danna Paola -de 28 años de edad- va estrenar su nuevo álbum Childstar el próximo 11 de abril.

Previo al lanzamiento, Danna Paola hizo una conferencia de prensa para hablar del disco y cómo se inspiró para crear su nueva música.

Childstar será el álbum donde Danna Paola se desahogue y cuente todo lo que ha vivido a lo largo de su carrera y los estragos de la fama.

Danna Paola llegó a sentir que su vida no tenía rumbo, por lo que este sentimiento la ayudó a crear Childstar.

La cantante hizo catarsis con su nuevo álbum y así se demuestra en el trailer que lanzó hace unos días en sus redes sociales.

A pesar de que los fans de Danna Paola esperan con ansias el estreno del álbum, Gustavo Adolfo Infante no quiere ni escucharlo.

El periodista de las exclusivas lanzó un duro comentario contra Danna Paola, asegurando que si la depresión la había inspirado, no daban ganas de oír el álbum.

“Resulta que dice que es un álbum depresivo y oscuro, ay amiga si pones que es depresivo y oscuro, pues no me dan ganas de oírlo”

Danna Paola abrió su corazón para explicar sus inspiraciones y procesos creativos que la llevaron a crear Childstar.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante criticó que Danna Paola haya explicado de dónde se inspiró para crear su nuevo disco.

“Yo creo, con todo respeto, que a mí me expliquen el por qué de un disco me da lo mismo. Yo oigo un disco, si me gusta bien, si no me gusta, así me expliquen que se paró de cabeza y un proceso personal (…) eso a mi qué”

Gustavo Adolfo Infante