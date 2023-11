Gustavo Adolfo Infante “explota” contra Addis Tuñón y ahora la calla en vivo por defender a Galilea Montijo en De Primera Mano.

Desde hace algunas semanas se ha rumorado que Addis Tuñón iba a salir De Primera Mano, tras decir asegurar que Maribel Guardia tenía problemas maritales con Marco Chacón.

Addis Tuñón aceptó su error y se disculpó, pero llamó la atención que Gustavo Adolfo Infante no le mostró apoyo y la conductora le reclamó.

Días después de disculparse con Maribel Guardia, Addis Tuñón negó que fuera a salir de De Primera Mano y aseguró que todo estaba bien con sus compañeros.

Pero, durante la emisión del jueves 16 de noviembre, una vez más Gustavo Adolfo Infante criticó a su compañera, mientras daba su opinión sobre Galilea Montijo.

Todo comenzó cuando Addis Tuñón y sus compañeros hablaron de las críticas a Galilea Montijo, tras “perrear” en Hoy junto a Roberto Mitsuko.

Addis Tuñón -de 47 años de edad- defendió a la conductora y llamó envidiosos a quienes criticaron a Galilea Montijo.

“Quien es feliz no critica, deja ser” dijo Addis Tuñón sobre Galilea Montijo y Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- le lanzó un comentario venenoso.

“Entonces tú no eres feliz, pues te dedicas aquí a criticar a la gente” le dijo Gustavo Adolfo Infante a Addis Tuñón, mientras era evidente la molestia de la conductora.

Addis Tuñón se defendió y dijo: “Yo hago mi trabajo. Emito mi opinión Gustavo, es diferente” y Lalo Carrillo no dudó en defender a su compañera diciendo que ellos sólo hacían su trabajo.

A Gustavo Adolfo Infante no le bastó con criticar a Addis Tuñón y su trabajo en vivo, pues también justificó las duras críticas que recibió Galilea Montijo por bailar en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

El conductor dijo que las personas tenían derecho a dar su opinión sobre Galilea Montijo, pues existía libertad de expresión.

“Yo creo que hay libertad de expresión y la gente puede poner lo quiera. Si a ustedes no les pareció, está correcto. A mi no me pareció ni malo, ni grotesco, es normal”

Gustavo Adolfo Infante