A dos años de haber terminado su relación con Ángela Aguilar, Gussy Lau deja claro que aún no la olvida por lo que le duele saber que su exnovia ahora está con Christian Nodal.

Como era de esperarse, el compositor Gussy Lau ya se enteró del noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 20 y 25 años de edad respectivamente- y como no si es el tema del momento.

La noticia lo molestó por lo que a través de redes sociales se lanzó contra la joven cantante, pero personas no olvidan lo que el compositor hizo.

Gussy Lau, compositor. (@gussylau / Instagram)

Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, revive para lanzarle pedrada por su relación con Christian Nodal

A través de Instagram, Gussy Lau -de 36 años de edad- compartió un par de canciones compuestas por él que estarían dedicadas a Ángela Aguilar, la actual novia de Christian Nodal.

¿Qué se siente?, es la primera canción -interpretada por Luis Ángel ‘El Flaco’ con la que Gussy Lau recuerda a la novia de Christian Nodal, Ángela Aguilar.

Con este tema el compositor dice estar feliz con otra y asegura esto le duele a su ex.

“Mirar que ya ando bien feliz con otra, que mis besos ahora son pa’su boca. A huevo que te ha de dolar, nomás pregunto por joder”

Gussy Lau lanza pedrada a Ángela Aguilar (@gussylau / Instagram)

La segunda canción “Nada que ver 2.0”, deja claro su sentir (por si aún no es claro): “Ayer te vi con él, somos amigos. Con él no pasa nada. Con él no te preocupes”, cita el sentido tema.

Gussy Lau lanza pedrada a Ángela Aguilar (@gussylau / Instagram)

Personas están interpretando, aseguran que Gussy Lau da por hecho que el romance de su ex no va a funcionar.

Memes de Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial)

¿Por qué terminaron Gussy Lau y Ángela Aguilar?

El romance de Gussy Lau y Ángela Aguilar surgió en abril de 2022. Unas fotografías del compositor besando a la cantante los delataron.

En aquel momento, Ángela Aguilar se molestó porque su vida privada había sido expuesta en Internet. Ella no sabía que Gussy Lau había filtrado las fotografías.

Aunque el compositor aseguró que Pepe Aguilar -de 55 años de edad- estaba de acuerdo al igual que todo la familia, días después ambos rompieron su relación laboral.

Posteriormente, Ángela Aguilar se fue de viaje y declaró haber regresado a la soltería. La filtración de imágenes fue suficiente razón para que la cantante descubriera las verdaderas intenciones del compositor.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, declaró más tarde.