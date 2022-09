En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Guillermo del Bosque confirma su salida de Televisa y revela qué sigue para él tras esta difícil decisión.

Asegurando que su salida no estaba planeada, Guillermo del Bosque explica haberla tomado porque la empresa no le dio la oportunidad de renegociar su contrato, el cual ya finalizó.

Y es que le plantearon “rebajar e irse más abajo ya que es la nueva estrategia” por lo que al darse cuenta que no crecería sino bajaría de nivel e incluso se estancaría, Guillermo del Bosque decidió decir adiós.

Guillermo del Bosque se despide de Televisa (@memodelbosquetv / Instagram)

Guillermo del Bosque lanzará series independientes

Guillermo del Bosque, quien está detrás del programa “Nosotros los guapos”, adelantó que lanzará contenido independiente así como series e incluso no descarta trabajar en la realización de una película.

“Ya traía la iniciativa de que me encantaría hacer proyectos y contenidos independientes, entonces, no se dan la condiciones allá y se acomoda perfecto”, dijo y advirtió que su relación con Televisa concluye en los mejores términos.

Sobre todo porque Televisa lo apoyó en su lucha contra el cáncer: “La empresa ahí estuvo, no le debo nada, ni un peso, yo lo resolví todo, pero estar ahí...fue una relación maravillosa. No me queda más que ser agradecido”, subrayó.

Guillermo del Bosque (@memodelbosquetv)

Así como recalcó que la empresa de San Ángel le aseguró que tiene las puertas abiertas y que podrían buscarlo si es que deciden lanzar contenido independiente, por lo que no descarta volver en algún momento.

Guillermo del Bosque se dice agradecido por haber sido parte de Televisa

Animado porque saldrá de su zona de confort, Guillermo del Bosque dice estar tranquilo con su decisión ya que desde que superó el cáncer, nada le parece imposible ni tan fatalista.

Así como advierte que siempre estará agradecido por haber conocido a tanta gente de Televisa que le brindó su apoyo y que le mandó mensajes de despedida deseándole lo mejor.

Pero sobre todo, agradece a su familia, su esposa Vica Andrade, y sus hijos: Carol, Luna y Luca, quienes siempre están con él en las buenas y en las malas.