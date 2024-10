Gomita se burló de sus haters y ahora se disfrazó de Mamá Coco; su rostro dejó claro que disfrutó caracterizarse como el personaje.

Tras las burlas y apodos que recibió Gomita -de 30 años de edad- durante su estancia en La Casa de los Famosos 2024, la influencer optó por burlarse de ella misma.

Maui y Mamá Coco son los apodos que usuarios de redes sociales pusieron a Gomita, quien ha sido protagonista de diversos memes que a ella ni le afectan.

Gomita se viste de Mamá Coco y lo disfrutó, pero el apodo la hizo llorar

Luis ‘Potro’ Caballero -de 32 años de edad- fue el responsable de ponerle el apodo de Mamá Coco a Gomita, quien terminó llorando por el cruel sobrenombre.

Al salir de La Casa de los Famosos 2024, Gomita optó por tomarse con humor sus apodos de Maui y Mamá Coco, e incluso hizo su fiesta de cumpleaños con temática de Moana.

Gomita dice que el chofer que la recogió de La Casa de los Famosos 2024 era su primo (Especial)

Ahora, Gomita compartió con sus seguidores que se disfrazó de Mamá Coco y se nota que disfrutó el proceso.

Gomita se mostró usando una peluca gris con trenzas y una blusa de flores, la cual acompañó con un maquillaje que simulaba arrugas.

Para rematar, Gomita colocó la canción ‘Recuérdame’ de Coco en su historia de Instagram.

Gomita se caracteriza como Mamá Coco (Instagram/@gomitaoficial123)

¿Ríe para no llorar? Usuarios de redes sociales opinan del disfraz de Mamá Coco de Gomita

Aunque el apodo de Mamá Coco sí afectó a Gomita en un inicio, al punto que lloró, ahora se toma sus sobrenombres como bromas.

Gomita se habría disfrazado de Mamá Coco para alguno de sus videos y próximamente la veremos caracterizada completamente de este personaje.

Las opiniones no se hicieron esperar en redes sociales, pues creen que Gomita se tuvo que resignar a sus apodos para seguir ‘llamando la atención’.

La creadora de TikTok, Deyane Chrissel, habló del disfraz de Gomita y sus seguidores dieron su opinión sobre el tema.

“Pobre Gomita, ríe para no llorar”, “Pero si ella no necesita disfraz” y “Pues no le queda de otra, si no con qué factura”, fueron los comentarios.

Mientras tanto, Gomita se mostró feliz de ser Mamá Coco y los memes ya no le afectan.