Gomita -de 30 años de edad- revela que después de La Casa de los Famosos 2024 no la pasó nada bien.

La Casa de los Famosos 2024 fue una mala experiencia para Gomita, pues fue blanco de burlas y rechazo en redes sociales, donde le pusieron apodos de todo tipo.

Aunque Gomita se mostró fuerte y se burlaba de sus apodos, la influencer mostró lo duro que fue enfrentar las críticas.

Gomita se sincera y habla de lo mal que la pasó tras salir de La Casa de los Famosos 2024

La dura realidad golpeó a Gomita tras salir de La Casa de los Famosos 2024, pues ella y sus ‘aliados’ pensaban que eran los más queridos del programa y era todo lo contrario.

Gomita subió un video a su canal de YouTube para hablar de cómo vivió su salida del reality, pero lo hizo con su conocido sentido del humor.

El video de Gomita inicia con una broma, donde “la anexó la patrulla espiritual” y terminó encerrada varias semanas en La Casa de los Famosos 2024.

Posteriormente, Gomita se burló de la preocupación que vivió tras quedarse sin agencia que la representara y cómo se quedó sin amigos.

Entre broma y broma la verdad se asoma y Gomita reprochó la forma en que Agustín Fernández -de 34 años de edad- la rechazó y cómo la ridiculizaban.

“Yo no quería eso, cómo que Maui, team Gomita, Gomita super buena onda, mamá Coco (...) Agustín fue el único que no quiso besar a Gomita, el Didi fue el único que me abrazó, no mames, yo no quería eso” Gomita

Gomita se sinceró y las burlas sí le habrían afectado de cierta forma, pues ella no quería ser la burla de las redes sociales.

“Yo no quería esto, la humillación a nivel nacional, dónde recupero mi dignidad, ya no quiero salir en redes, ya no quiero saber nada, tampoco la televisión, ya no quiero nada” Gomita

Gomita lanzó indirectas a sus compañeras de La Casa de los Famosos 2024

Aunque el video de Gomita tuvo su toque de humor y sarcasmo, la influencer lanzó indirectas y algunas verdades sobre lo que vivió al salir de La Casa de los Famosos 2024.

“Con esta me van hacer burla otra vez (una playera negra) ya vez que tu compañera se la puso, se burló de ti porque eres naca para vestir, esta no me la puedo volver a poner” Gomita

Gomita recordó que una de las Chicas Superponedoras, le pidió una blusa prestada para una de sus caracterizaciones chuscas del team Mar.

Las “Desgracias” le sirvieron a Gomita para seguir facturando y lanzó su canción ‘Puro team Gomita’, donde se burla de sus ex compañeras de La Casa de los Famosos 2024.

“Puro team Gomita” está en todas las plataformas digitales y el video oficial se estrena el 28 de noviembre a las 19:00 horas.