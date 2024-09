La historia de Gloria Espinosa marcó no solo a su natal Colombia, sino que por su fe ha dado la vuelta al mundo luego de viralizarse que adelantó su fiesta de 50 años tras recibir la noticia de que su cáncer no tenía cura.

Pero ¿quién era Gloria Espinosa?

A semanas de que la mujer colombiana celebrara sus 50 años -con una fiesta adelantada- se dio a conocer que Gloria Espinosa murió, de modo que te contamos algunos detalles de su vida:

Gloria Espinosa, la mujer colombiana que adelantó -al 27 de junio- su fiesta de cumpleaños 50 por la noticia de un cáncer terminal, se hizo viral por su lucha y debido a que murió, pero ¿quién fue?

Mediante el nombre de Invi Sible, Gloria Espinosa comenzó a difundir el proceso sobre su tratamiento contra el cáncer en redes sociales.

Sin esperarlo, Gloria Espinosa logró empatizar con muchas personas que buscaban mensajes de resiliencia como el que ella dejaba.

La colombiana siempre dejó tuvo clara su fe en Dios, incluso en el momento en que médicos le argumentaron que no había más por hacer en su tratamiento contra el cáncer, por lo que le dieron entre 6 y 3 semanas de vida.

Este hecho llevó a Gloria Espinosa a querer adelantar su fiesta de cumpleaños 50, para morir días después de haber festejado la vida y en sí, su despedida.

Gloria Espinosa fue diagnosticada en 2012 con liposarcoma mixoide, que son “tumores que crecen de forma lenta” usualmente en brazos y piernas. Este es un tipo de cáncer “poco frecuente que se forma en las células que almacenan grasa en el cuerpo”.

Pese a que tras se diagnóstico la colombiana vivió algunos años sin cáncer, en 2020 le comenzó otro liposarcoma mixoide, “en el abdomen y columna”

Desde el 2021, Gloria Espinosa comenzó con quimioterapia, sin embargo, la colombiana cuenta que “siempre tuve claro” que estas eran más paliativas que curativas.

Gloria Espinosa confesó que desde un inicio sabía que podía estar 4 a 5 años con vida, “existen milagros, pero no es mi caso”, señaló cuando contó que tenía 33 masas en el cuerpo.

De lo que se sabe sobre los aspectos personales de Gloria Espinosa, es que no se hablaba con su mamá bajo el argumento “a ella le hace mejor que yo esté lejos”, señalando que es muy sincera, seria y no soporta algunos temas.

En cambio, la colombiana sí tenía comunicación con su papá, con quien incluso compartía fotos en redes sociales. Él es Carlos Ernesto Espinos Torres, su padre.

Gloria Espinosa tenía 49 años de edad, pues nació el 17 de octubre de 1974.

El esposo de Gloria Espinosa era Fabio Bedayo, con quien se unió en matrimonio hace 6 años.

Gloria Espinosa tuvo un matrimonio anterior con quien tuvo a sus hijos.

Gloria Espinosa es del signo zodiacal de libra, pues nació el 17 de octubre.

Gloria Espinosa tenía dos hijos:

Se cree que Gloria Espinosa estudió Administración de Empresas.

Se desconoce en qué trabajaba Gloria Espinosa.

Gloria Espinosa no tenía polémicas.

Gloria Espinosa, la mujer colombiana que se hizo viral en redes sociales por adelantar su fiesta de 50 años tras la noticia de un cáncer incurable, murió.

A través de las redes sociales que la hicieron viral, fue su esposo quien escribió un mensaje el pasado 8 de septiembre anunciando que Gloria Espinosa murió.

Pese al luto que muchos podrían estar guardando, el esposo de Gloria Espinosa llamó a sus seguidores a “celebrar el haberla conocido o por lo menos el haber tenido” momento de alegría con sus post.

Gloria Espinosa se estaba sometiendo a quimioterapias que le funcionaban paliativamente, pero tras 33 metástasis en el cuerpo con tumores de distintos tamaños los médicos le dijeron “ya no va a funcionar”.

Y es que la colombiana también tuvo que descartar cualquier tipo de operación debido a la zona donde están los tumores, siendo en el vaso, vena iliaca, ovarios, un riñón y el colón.

La colombiana decidió adelantarse su cumpleaños 50 luego de que la medicina la desahucio y porque sus amigas estuvieron presentes en la noticia, movilizando así los preparativos.

“A mi siempre me gustó celebrar mis cumpleaños (...) estoy feliz de haberlos celebrado, no podía ir sin celebrarlo porque siempre fue mi sueño”.

Gloria Espinosa quiso dejar claro en las últimas entrevistas que dio, que estaba preparada para morir, señalando que ni aunque tuviera la oportunidad de vivir más -con el cáncer- lo aceptaría.

“Creo que mi cuerpo me está diciendo que estoy cansada, ya dependo para movilizarme, bañarme, no es por ego ni orgullo (...) Creo que hice todo lo que me correspondía a nivel de medicina”.

