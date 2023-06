Gloria Calzada compartió haber sido víctima de un señor que cree seguramente era un “karateca”, pues le hundió la puerta de su coche con una parte.

“Estoy totalmente en shock”, dijo Gloria Calzada -de 61 años de edad-, luego haber vivido una terrible experiencia como parte de la sociedad histérica de la Ciudad de México.

Así que te platicamos qué pasó con Gloria Calzada y la cómica forma en que contó su outfit tras la tragedia con el señor “karateca”.

A través de una historia de Instagram, Gloria Calzada compartió lo que vivió con un “karateca” que se topó en la Ciudad de México y que le abolló su coche.

De forma espantada, aunque ya tranquila, la conductora de Unicable, compartió el terrible momento que vivió mientras conducía en la capital.

Explicó que yendo en el coche, se acomodó del lado derecho para dar vuelta y aceleró, pero al percatarse de un peatón, se detuvo y dio el paso.

Aseguró que incluso con el ademán de ‘pasale’, recibió el reclamo del peatón y ella le dijo “no te vi”, pero lo único que se llevó fue una patada en la puerta de su carro.

“Cuando cruza la calle me reclama y le dije -no te vi, al decirle esto, me metió una patada en el coche y lo hundió”.

Gloria Calzada, conductora.