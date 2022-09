Gerardo Chuela, exparticipante de Enamorándonos en 2019, contó en video las cosas turbias que escondía el programa de citas.

A través de TikTok, Gerardo Chuela -quien participó como flechado- recordó su paso por Enamorándonos como una experiencia llena de contrastes.

Pues mientras se divertía en los portales y citas, “tras bambalinas” tenía propuestas para trabajar en cosas turbias relacionadas con Enamorándonos.

Gerardo Chuela, influencer y exparticipante de Enamorándonos en 2019, fue seleccionado por el programa para participar como “flechado”.

Si bien el joven pensó que era su gran oportunidad para saltar a la fama, todo cambió cuando se enteró de las cosas turbias detrás de Enamorándonos.

En un video muy polémico en TikTok, Gerardo Chuela declaró las vivencias dentro de Enamorándonos; el programa en el que un grupo de jóvenes y adultos iban en busca del amor.

“Cuando fuiste a Enamorándonos y no aceptaste entrarle al ‘bisnes’ y sigues vivo y no estás en la cárcel.”

El exparticipante de Enamorándonos presumió que, a pesar de haber sido invitado a negocios turbios , no perdió el camino en el programa.

Tal como ha ocurrido con una larga lista de integrantes.

Gerardo Chuela despertó la polémica en TikTok, pues su video confirmaría que Enamorándonos estaba ligado al grupo de delincuencia organizada de la CDMX, La Unión.

Tal como se ha rumorado desde hace tiempo.

A decir del influencer, uno de sus compañeros de Enamorándonos -de quien no mencionó el nombre- lo invitó a trabajar en algo turbio.

“(...) me invitó a trabajar en eso que ya ustedes saben que roban coches, trata de gente, hacen cosas no buenas. Yo no acepté.”

Gerardo Chuela, exparticipante de Enamorándonos