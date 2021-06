A través de su cuenta oficial en Instagram la actriz mexicana Geraldine Bazán se llamó a sí misma una mujer fea.

En redes sociales este comentario de la actriz Geraldine Bazán llamó bastante la atención, pues ha tenido gran éxito como actriz y modelo.

Esta publicación de la actriz de 38 años, Geraldine Bazán la acompañó de dos fotografías, las cuales hacen un gran contraste con el comentario.

Y es que en las fotografías, publicadas el día lunes 14 de junio, tanto el rostro como la figura de Geraldine Bazán lucen perfectos.

Sin embargo, la actriz no parece pensar de esta manera y denotó que tampoco le pone mucha atención al asunto.

Pues en su comentario la famosa denotó que en su vida labora ha sido muy afortunada ya que ha logrado tener éxito en varias áreas del mundo del espectáculo

A lo que cabe mencionar, Geraldine Bazán es una de las actrices mexicanas que ha tenido gran éxito en su trayectoria dentro de las telenovelas, además de haber llamado la atención por su belleza.

“Yo soy fea y muy afortunada!! Si así me va de ‘fea’, me vale como me iría de ‘bonita’ pfff. La suerte de la “fea”… jajaja”

Geraldine Bazán.