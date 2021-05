Geraldine Bazán denuncia acoso por parte de un programa de Estados Unidos

En un encuentro con varios medios Geraldine Bazán le pidió a un medio no hablar mas de ella pues denunció que la acosan constantemente.

A través de sus redes sociales Geraldine Bazán organizó un evento donde regaló a sus seguidores ropa y juguetes para las niñas.

En ese momento tuvo un encuentro con la prensa y la actriz denunció que sufre acoso por parte de un medio de comunicación de Estados Unidos.

Geraldine Bazán regala ropa y juguetes de sus hijas

El periodista Edén Dorantes compartió la entrevista con Geraldine Bazán, donde se mostró feliz de poder ayudar a otras personas.

En el video la actriz se mostró sorprendida por la cantidad de personas que asistieron pues detalló que ella personalmente mandaba un mensaje.

Geraldine Bazán puntualizó que ella siempre ha buscado compartir por lo que participa en diferentes eventos que ayuden a las personas.

Sin embargo, esta vez su hija Miranda realizó una limpieza de su clóset por lo que quisieron donar todas las cosas que se encontraban en buen estado.

En ese sentido la actriz señaló que no es algo ajeno pues sus hijas siempre han visto esa tendencia en ella de poder regalar cosas.

En el video Geraldine Bazán quiso dejar en claro que no habló con los medios y que de hecho había pedido mantener en privado su iniciativa.

Geraldine Bazán: “Yo le pido a ‘Suelta la Sopa’ que deje el acoso conmigo”

Durante su encuentro con los medios Geraldine Bazán fue cuestionada sobre sus proyectos laborales y aseguró que tiene un proyecto para el próximo semestre.

La actriz confesó que tuvo que rechazar algunos trabajos por su problema en la rodilla, pero ya se encuentra mucho mejor lista para poder regresar.

Geraldine Bazán aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para denunciar que ha sufrido acoso por parte de ‘ Suelta la Sopa ’.

“Ahorita que esta todo esto de denunciar el acoso, no es algo que yo lo siento sino que la gente y el público se ha dado cuenta, de verdad yo le pido a ‘Suelta la Sopa’ que deje el acoso conmigo” Geraldine Bazán

La actriz destacó la importancia de la prensa en la carrera de los artistas, pero puntualizó que ese medio estadounidense se ha sobrepasado.

“La prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo, es ya con ‘Suelta la Sopa’ es así” Geraldine Bazán

Geraldine Bazán puntualizó que aunque pierda su carrera no quiere seguir sufriendo el acoso de ese medio de comunicación.

“Se que va a perder muchísimo mi carrera si no me mencionan en ‘Suelta la Sopa’, no me importa, ni modo lo voy a tener que sufrir y pasar, pero si quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre lo mismo y en cuestiones digitales, no nada más es conmigo” Geraldine Bazán

La actriz finalizó que aunque no solo es con ella es importante denunciar el acoso de ‘Suelta la Sopa’.