Georgiana de ‘La más draga 4′ asegura que Letal es “la más envidiosa” del programa (VIDEO)

Georgiana de ‘La más draga 4′ aseguró que Letal es “la más envidiosa” del programa: “Nos ve feo a todas”, expuso en una entrevista.

Este jueves Georgiana fue invitada, al canal de YouTube de Karla Díaz, cantante de JNS.

En el programa, Georgiana y Paulina Rubio, quien también fue una de las invitadas, contaron algunas anécdotas e hicieron un par de dinámicas.

Entre los juegos y la plática, Georgiana reveló algunas historias de “La más draga 4″.

Karla Díaz, Paulina Rubio y Georgiana (@karladiazof / Instagram)

Entre sus anécdotas, Georgiana confesó que hizo llorar a una de sus compañeras del programa.

“Hay una compañera que tengo en ‘La más draga’ que cuando la picas mucho le dan ganas de llorar”, contó.

Tras preguntar a Georgiana de quién se trata, confesó que hablaba de su compañera Vera Cruz.

“Vera (…) Ay, me da mucha risa, a mi me da mucha risa cuando la gente llora así por frustración”, confesó Georgiana.

La más draga 4; Geprgie Boy y Vera Cruz (@itsgeorgieboy /@sisoyveracruz / Instagram)

“Y le decía, ‘Ya no llores, no llores’ y como que se le cortaba la voz, por eso me dice que yo soy mierda, porque sí soy”, platicó.

Georgiana asegura que Letal, jueza de ‘La más draga 4′ es “la más envidiosa”

Georgiana confesó, durante una de las dinámicas del programa “Pinky Promise” del programa de entrevistas de Karla Díaz, que “La jueza de hierro” Letal, es una “envidiosa”.

En un juego, en el que el público hace preguntas a los invitados de la intérprete de JNS, un fan preguntó a Georgiana “¿Quién es la más envidiosa de ‘La más draga’?”.

Georgiana, sin pensarlo respondió “Letal” de inmediato.

Explicó que su respuesta se debe a que “La jueza de hierro”, las “ve feo”.

“Letal porque nos ve feo a todas, es una de las juezas”, platicó a Karla y Paulina.

“Que nunca nadie le había contestado y yo me le puse enfrente y le dije ‘Dinos críticas bien’”, expuso.

“Pero es un amor mi pecesita”, dijo Karla Díaz; “Sí, sí es pero cuando es jueza no, o sea con nosotras no”, le respondió Georgiana.

Pese a sus declaraciones, explicó que no le gusta hablar a espaldas de nadie, “A mi me gusta también decir las cosas de frente, yo a todas las que he criticado aquí, se los he dicho de frente”, dijo Georgiana para concluir.