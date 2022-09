Galilea Montijo siente que la muerte de Isabel II es como cuando le pasa al protagonista de la telenovela, que es doloroso, pero no como cuando se muere un familiar.

Durante el programa Hoy se habló sobre la muerte de Isabel II a los 96 años de edad en Balmore. Los conductores externaron sus condolencias a toda la familia.

Sin embargo un momento que llamó la atención de los usuarios es cuando Galilea Montijo de 49 años de edad comparó el sentimiento de la muerte de Isabel II como cuando le pasa algo al protagonista de una telenovela.

Debido a su participación en ‘¿Quién es la máscara?’, Galilea Montijo se ausentó durante esta semana del programa Hoy, pero sorprendió a sus seguidores al regresar para la emisión de este viernes.

Por a la muerte de Isabel II el 8 de septiembre, el programa Hoy le hizo un homenaje por lo que todos los conductores vistieron de negro. Los televidentes se sorprendieron al ver que había regresado Galilea Montijo.

Durante todo el matutino se presentaron varias secciones en donde pasaban los protocolos que se estaban siguiendo por la muerte de Isabel II.

En una de las secciones se contó con la presencia del consultor en Imagen Pública, Álvaro Gordoa quien en compañía de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza habló sobre: ‘¿Qué pasará con la monarquía inglesa luego del fallecimiento de la reina Isabel II?’.

En medio de la conversación, Galilea Montijo le cuestionó a Álvaro Gordoa sobre cómo afectaría a México la muerte de Isabel II. El experto señaló que es una afectación simbólica e histórica.

Sin embargo Galilea Montijo sorprendió al señalar que la muerte de Isabel II es como cuando le pasa al protagonista de la telenovela.

“Es como cuando estás pegado a las novelas y dices hay no la protagónica y lloras con la protagónica, de esta misma manera yo sentí. Yo por ejemplo no es que hay mi tía, no dices hay la reina es alguien que conociste”

Galilea Montijo