Gala Montes tiene Covid-19 por segunda ocasión

Gala Montes, de 21 años, tiene Covid-19 por segunda ocasión. Así lo dio a conocer la propia actriz de ‘El Señor de los Cielos’, revelando que su familia también enfermó.

Hace 6 meses, Gala Montes dio positivo a Covid-19 por primera vez, enferemedad que le dejó secuelas de las que dijo, apenas se estaba recuperando cuando el virus la infectó de nuevo.

¿Cómo se encuentra Gala Montes tras su segundo contagio de Covid-19? La también cantante habló de sus síntomas y contó las diferencias con su primera infección.

Gala Montes (@galamontes / Instagram)

Gala Montes habla de los síntomas que le ha provocado el Covid-19

A través de sus historias en Instagram, Gala Montes anunció su nuevo contagio de Covid-19, destacando que a pesar de todo se encuentra bien:

“Dentro de lo que cabe estoy bien, esta vez me dio Covid y decidió instalarse en la garganta” Gala Montes

Con la voz notablemente ronca, Gala Montes detalló que el dolor que sintió en la garganta durante los primeros días llegó a ser muy fuerte, pero ha ido disminuyendo.

Gala Montes (@galamontes / Instagram)

Respecto a las diferencias entre su primero y segundo contagio, Gala Montes dijo que ha experimentado diferentes síntomas en ambos casos, pero por fortuna son leves:

“Todas las veces que me ha dado Covid ha sido diferente, esta vez me dio en la garganta y como una gripa muy fuerte pero nada más, no se ma ha ido el gusto, espero que no se me vaya” Gala Montes

Gala Montes afirma que apenas se recuperaba de su primer contagio de Covid-19

Gala Montes lamentó haberse contagiado por segunda vez de Covid-19, señalando que apenas se estaba recuperando del primero, ocurrido en agosto de 2021:

“La vez pasada me pasé un día entero dormida, me paraba y me mareaba, se me fue el gusto y se tardó como tres o cuatro meses en regresar, yo creo que apenas estaba regresando y otra vez me dio Covid” Gala Montes

Finalmente, Gala Montes dijo que sus síntomas son muy leves y gracias al tratamiento que está recibiendo, no la está pasando tan mal.

“Me he estado tomando un par de medicinas y me he sentido mejor, y espero ya vaya mejor esto” Gala Montes