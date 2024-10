Gala Montes -de 24 años de edad- no ocultó que se siente decepcionada de Sian Chiong, pues ya se enteró de que el actor estuvo hablando de su físico a sus espaldas.

Esto gracias a que la joven actriz se sigue poniendo al corriente de todo lo que pasó durante su participación en La Casa de los Famosos 2024; tanto dentro como fuera del programa.

Siendo los comentarios de Sian Chiong -de 30 años de edad- lo que más le ha decepcionado a Gala Montes, pues consideró que el actor era su amigo y alguien de confianza.

Gala Montes finalmente se pronunció respecto a todo lo que se ha estado enterando tras su salida de La Casa de los Famosos 2024.

Y si algo dejó en claro la joven actriz, fue que “el perdón no basta” para Sian Chiong, pues fue decepcionante escuchar cómo hablaba de su físico despectivamente.

Incluso, Gala Montes sentenció que hablar mal del físico de las personas ya quedó en el pasado y no va con los tiempos actuales.

Enfatizando que sigue decepcionada de Sian Chiong, ya que confió en él dentro de La Casa de los Famosos 2024 y le juró que la había cuidado en todo momento.

“Me puedes llamar loca, me puedes decir lo que tú quieras, pero hablar del físico de las personas, eso no, señores. Eso es de la época isabelina. Criticar los cuerpos ajenos no está bien”.

Gala Montes