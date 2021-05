Gaby Espino responde a críticas por estar muy delgada

A través de su cuenta de Instagram, Gaby Espino ha compartido diferentes fotografías en las que luce su espectacular figura.

Sin embargo la actriz ha recibido un sinfín de críticas por estar muy delgada. A través de un video la venezolana se defendió de los haters y aseguró que se encuentra muy feliz con su aspecto físico.

En su cuenta de Instagram, Gaby Espino compartió fotos en la que se luce en bikini. La actriz causó gran polémica por su cambio físico.

Con sus imágenes, la famosa dividió las opiniones de sus seguidores ya que mientras que algunos alabaron su belleza otros criticaron su delgadez.

“¿Por qué tanta delgadez?”, “Ella es un mujerón, tremenda actriz, pero está muy delgada” o “No adelgaces más por favor”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Tras las constantes críticas, Gaby Espino contestó a sus haters señalando que ella se encuentra feliz con su físico.

“A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz”

Gaby Espino