Expresa Gaby Espino su deseo de participar en series de TV en México

México, 19 Ago. (Notimex).- La actriz venezolana Gaby Espino señaló que le gustaría participar en series de televisión, en especial las que se realizan en México, pero tendrá que esperar a que termine con las grabaciones de la telenovela “Más sabe el diablo”.”Me encantaría hacer series mexicanas, como en el caso de `Mujeres asesinas”, en Colombia, se hacen muchas cosas así, y en un momento de descanso me gustaría intervenir en otra serie que está increíble que es `Capadocia”, me encanta”, dijo Espino a Notimex, desde Miami, Florida.Agregó que la invitaron a participar en “Tiempo final”, pero rechazó la proposición porque ya se encontraba en el proyecto de la telenovela y ahora esperará a que finalice su contrato con Telemundo,En estos momentos, la actriz se encuentra feliz porque “Más sabe el diablo” se alargó 60 capítulos, por lo que estarán en grabaciones por más de dos meses: “Este es un súper proyecto, interpreto a `Manuela Dávila”, una mujer más real que no es la típica protagonista, que es pobre y se vuelve rica”.Agregó que si existen similitudes entre su personaje y ella, como por ejemplo que son luchadoras por lo que quieren y sobre todo está su familia, además de que son positivas.Señaló que en esta telenovela se divierte mucho porque su personaje tiene un bufete y ahí colabora con su mejor amigo que es gay; además confió en que los nuevos episodios no serán aburridos ni chocantes y al contrario se mostrarán nuevas persecuciones de robos.”Más sabe el diablo” fue escrita por Jimena Romero y Lina Uribe. Esta versión es dirigida por Danny Gavidia y David Posada, protagonizada por el actor y cantante Jencarlos Canela, junto a Gaby Espino.Después de que concluyan las grabaciones del melodrama, Espino regresará a Venezuela a pasar unos días de vacaciones y disfrutar de su hija, de quien cuida su familia y una niñera.Sobre ser madre y trabajadora, destacó que es algo tan normal en la actualidad, por lo que cuenta con todo el apoyo de su familia.