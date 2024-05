Durante una rueda de prensa, Gabriel Soto -de 49 años de edad- reveló que hará una parodia del video íntimo que le filtraron.

La parodia del difícil momento que atravesó Gabriel Soto tendrá lugar durante una nueva obra de teatro.

Y es que Gabriel Soto aseguró que ya superó el dolor que sufrió su intimidad y ahora quiere reírse de él mismo.

Gabriel Soto y Cecilia Galiano -de 42 años de edad- estarán protagonizando la nueva obra de teatro ‘El precio de la Fama’.

Y con motivos del título de la obra, Gabriel Soto habló sobre dos de los momentos más difíciles de su carrera.

Estos, señaló el actor, habrían sido cuando se rumoró que él era el papá del bebé de Marjorie de Sousa -de 44 años de edad- y cuando filtraron su video íntimo.

Irina Baeva pasará sus vacaciones con las hijas de Gabriel Soto ahora que Geraldine Bazán no está

Este último tema estará presente en la obra de teatro de Gabriel Soto, aunque no de manera explícita.

Pues Gabriel Soto hará una parodia del video íntimo que le filtraron en redes sociales.

Actualmente, ese episodio de su vida que terminó con una denuncia, el actor dijo ya haberlo superado con ayuda de los usuarios en redes sociales.

Pues aunque fue un año en el que la vergüenza no lo dejaba ni salir de su casa, Gabriel Soto señaló que los memes lo llenaron de confianza.

“Fue un año en que no quería ni salir de mi casa porque me daba verguenza, pero bueno, luego salieron muchos memes que me hicieron sentir bien”

<br/>

Gabriel Soto