¿Christian Nodal y Ángela Aguilar son los nuevos Gabriel Soto e Irina Baeva? El actor de 49 años de edad recuerda que también vivió una polémica similar.

Desde que confirmaron su romance, Christian Nodal -de 25 años de edad- y Ángela Aguilar se han encontrado en medio de la controversia.

Incluso han surgido varias especulaciones sobre que Ángela Aguilar -de 20 años de edad- se encuentra embarazada y por eso se habría casado con Christian Nodal en Italia.

En medio de la polémica, Gabriel Soto recordó que el vivió una situación similar cuando confirmó su relación con Irina Baeva, de 31 años de edad.

Y es que Gabriel Soto e Irina Baeva recibieron varios ataques y es que el actor se había separado de Geraldine Bazán, de 41 años de edad.

Tras las críticas que han recibido Christian Nodal y Ángela Aguilar, Gabriel Soto recordó que el también vivió lo mismo con Irina Baeva.

Y es que Gabriel Soto terminó su relación con Geraldine Bazán en medio de versiones de infidelidad, algo similar a lo que se enfrenta Christian Nodal.

Sin embargo, quienes han recibido más ataques han sido Irina Baeva y Ángela Aguilar, por lo que Gabriel Soto no dudó en recordar lo que él vivió.

En entrevista para el programa Hoy, Gabriel Soto no dudo en comparar lo que vivió con Irina Baeva con la polémica que se ha generado con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Gabriel Soto destacó que el no opina sobre la vida de otras personas, pero si cree que todos deben de buscar su felicidad.

“No me gusta opinar mucho sobre la ida de la gente, yo simplemente soy partidario de que la gente sea feliz, que busque su felicidad y que no juzguemos cosas que realmente no sabemos a fondo las cosas como pasaron”

Gabriel Soto