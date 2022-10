TV Azteca se propuso noquear a la competencia por lo que buscó personalidades polémicas para arribar el escenario de la segunda temporada de su reality “¡Quiero cantar!”

Además de sorprender a su audiencia con la participación de Natália Subtil, quien en las últimas semanas ha pelado públicamente con Sergio Mayer Mori y su familia, la televisora invitó a participar a Gabo Cuevas.

Recordemos que Gabo Cuevas es exparticipante de Survivor México, el reality de supervivencia que el pasado 30 de septiembre coronó ganador a Julián.

Gabriel Cuevas (@gabocuevasc / Instagra)

Aplauden participación de Gabo Cuevas en ¡Quiero Cantar!

Nadie lo hubiera imaginado, pero, Gabo Cuevas destacó en el reality de canto de TV Azteca con su interpretación del romántico tema “Abrázame muy fuerte”.

“Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo”, cantó apasionadamente el exparticipante de Survivor México a la par que lucía un saco rojo y parte de su cabellera del mismo color.

En redes sociales, al muchacho le llovieron los aplausos: “Sé que a muchos no les cae pero hay que admitir que el chavo canta muy bien”, “Ese Gabo me dejó anonadada. La verdad cantó padrísimo”, “Canta muy bien, el problema es su mala vibra”,

“¿Qué haces como reportero Gabo? Como cantante te iría muy bien”, “Qué linda voz tiene, ojalá no empiece con sus tonterías”, “Ah chinga! No canta mal”, “Ya tengo a mi favorito”, “Hermana, viniste a levantar el evento”, se lee entre comentarios.

Gabo no es cantante profesional pero...

Aunque Gabo Cuevas se dedica al periodismo tiene un poco de experiencia en el canto y es que en el pasado, el exparticipante de Survivor México, suele prestar su voz a alabanzas cristianas.

Esta es la razón por la que su voz suena un poco más afinada al resto de sus compañeros, así como éste admite que trabajar en radio le ha dado a mejor su articulación y el tono de su voz.

“La radio me ha ayudado mucho a tener respiración, gesticulación y articulación. Son cosas que me han ayudado y siento que estoy en La Academia, así que me voy a divertir”, dijo emocionado y dispuesta a ganar la competencia de canto.