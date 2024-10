Franco Escamilla -de 43 años de edad- está sentido con el Pepsi Center WTC por cancelar el evento de su ‘compadre’ y jura no volver al recinto.

Esta es la forma en la que el comediante quiere mostrar su apoyo a Iván Fematt “La Mole”, de 42 años de edad.

Pues consideró “injusta” la forma en la que cancelaron el show de su amigo personal, por lo que anunció su decisión de no presentarse más en el recinto ubicado en la Ciudad de México.

Fue en el podcast “Los amos del universo” que Franco Escamilla habló finalmente de lo que sintió cuando el Pepsi Center WTC canceló el evento de su amigo.

De acuerdo con el comediante, al principio no dijo nada porque consideró que no era el momento apropiado, expresando ahora coraje por la situación.

Incluso, y aunque no nombró directamente al recinto, fue claro al decir que no se volverá a presentar en el Pepsi Center WTC.

Pues no quiere ir de nuevo a la casa que le cerró sus puertas a su compadre.

“Imagínate que Rubestia me dice ‘Franco, te invito a mi casa’ Claro que sí, he ido muchas veces a su casa, pero que luego no te dejen pasar a ti. ¿Tú crees que voy a volver a ir a su casa?”.

Franco Escamilla