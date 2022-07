Florence Pugh lució un increíble vestido transparente en el desfile de la casa de alta costura Valentino y generó que fuera duramente criticada en redes sociales, por lo que la actriz salió a callar bocas de sus haters con un contundente mensaje.

La actriz británica ha destacado por participar en emblemáticas películas como:

Mujercitas

Midsommar

Back Widow

Dune Part II

Don’t Worry darling

Al ser una actriz destacada, fue invitada a la pasarela de Valentino, la cual se realizó en Roma.

Florence Pugh posó en las escalinatas de Piazza Spagna donde lució un vestido largo, en tonos fucsias y transparente, el cual fue diseñado por Valentino.

Lo que desató la ola de críticas y halagos, fue que Florence Pug dejó ver sus pechos, pero a la actriz no le importaron los malos comentarios y ya les envió un contundente mensaje a sus haters.

Florence Pugh en la pasarela de Valentino (Instagram/maisonvalentino)

Florence Pugh está orgullosa de su cuerpo y del Valentino que usó

Ante algunos comentarios que criticaba que Florence Pugh mostrara sus pechos en el elegante vestido, ella compartió un texto donde hablaba de su cuerpo y el controvertido vestido.

“Supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto” escribió Florence Pugh en su cuenta de Instagram.

“Ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocinada de usarlo, no estaba nerviosa. No lo estaba antes, durante o incluso ahora” Florence Pugh

Florence Pugh destacó que le parecía interesante la forma en que los hombres destruían públicamente el cuerpo de una mujer.

Florence Pugh con un vestido transparente de Valentino (Instagram/FlorancePugh)

“No es la primera vez y ciertamente no la última, que una mujer escuche lo que está mal en su cuerpo por parte de un puñado de extraños. Lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres” comentó la actriz británica de 26 años.

La actriz manifestó que no se sentía acomplejada por su cuerpo y estaba feliz con sus ‘defectos’.

“Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis ‘tetas pequeñas’, o cómo debería avergonzarme por tener un ‘pecho plano’ (…) Soy plenamente consciente del tamaños de mis senos y no le tengo miedo” Florence Pugh

También criticó a quienes se fijan en el tamaño de los pechos femeninos y los describió como algo ‘espantoso’: “¿Por qué le tienen tanto miedo a los senos?”.

Florance Pugh (Instagram/FlorancePugh)

Florence Pugh manifestó que estaba contenta de haber crecido en un hogar con mujeres poderosas y con curvas.

“Siempre ha sido mi misión en esta industria decir ‘a la mier... y al caraj..’ cada que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o no” Florence Pug

Fue contundente al pedir que respetaran su cuerpo y el de los demás: “Respeta a las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo por dos lindos pezones”.

También le dedicó una fotografía a sus retractores en la que se cubría los pezones. Florence Pugh no solo lució hermosa en la pasarela de Valentino, también dio una lección de respeto y estilo.