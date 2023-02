En una fiesta familiar Florinda Meza fue drogada junto a Roberto Gómez Bolaños y así terminó con la nariz rota.

Florinda Meza -de 73 años de edad- relató que a lo largo de su vida ha tenido un arcángel que la cuidó junto con el fallecido Roberto Gómez Bolaños y es que en una ocasión estuvieron a punto de morir.

En entrevista Florinda Meza recordó cuando fue drogada y ella se empezó a sentir muy mal pero no sabía que le estaba pasando y terminó con la nariz rota.

El pasado 10 de enero, Florinda Meza concedió una entrevista a Adela Micha en donde reveló varios detalles de su vida privada y aclaró varios rumores sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Durante su conversación, Florinda Meza recordó cuando fue drogada junto a Roberto Gómez Bolaños en una fiesta familiar y casi pierden la vida.

Florinda Meza destacó que todo ocurrió en el 2001 en la boda del hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, con la actriz Chantal Andere.

En el video Florinda Meza señaló que pudo tener un trágico final con Roberto Gómez Bolaños ya que ella se sentía muy mal, pero de todas maneras tomó el carro.

Florinda Meza relató que esa noche ella terminó con la nariz rota tras una fuerte caída, sin embargo y pese al dolor fue hasta el siguiente día que pudo ir al doctor.

En su plática, Florinda Meza relató que se empezó a sentir muy mal sin saber que es lo que pasaba ya que ella nunca imaginó que alguien la iba a drogar.

Florinda Meza era la encargada de manejar ya que Roberto Gómez Bolaños si había tomado mucho durante la fiesta, incluso él cayó como bulto en el auto.

Al dirigirse a su casa, Florinda Meza relató que el costaba trabajo enfocar pues no veía bien.

En ese momento se dio cuenta que había olvidado los lentes, por lo que regresó a la fiesta. Pero en ese momento una patrulla los detiene y al reconocerlos decide acompañarlos.

Esta acción les salvó la vida, ya que Florinda Meza se encontraba muy mal para seguir conduciendo.

“Dije, ‘tal vez si me pongo los lentes, ya vea bien’, en ese entonces todavía no los usaba para manejar, pero se me habían olvidado en la fiesta, entonces me regresó por una calle, iba en sentido contrario, una patrulla nos detiene, y me dice ‘ah, bebió usted’, le dije ‘no, no, porque yo vengo manejando”

Al llegar a su casa el guardia y el policía ayudan a subir a Roberto Gómez Bolaños, quien se encontraba totalmente perdido.

Sin embargo Florinda Meza seguía sintiéndose muy mal por lo que el guardia de su casa la estaba ayudando, pero en un momento se cayó de frente.

Aunque intentó poner las manos, no pudo y cayó en el piso y la se golpeó muy fuerte la cara y así terminó con la nariz rota.

“Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta, pero se acerca mi perro, por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso, yo le ordenaba a mis brazos y no me obedecían, entonces me partí la cara”

Florinda Meza