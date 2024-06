El viernes 14 de junio, el Papa Francisco -de 87 años de edad- se reunió con un centenar de comediantes, entre ellos Florinda Meza y Chumel Torres, en el Vaticano.

El Papa Francisco se encontró con humoristas de 15 países de Latinoamérica y Estados Unidos; Florinda Meza y Chumel Torres -de 42 años de edad- representaron a México.

Como era de esperarse, Florinda Meza -de 75 años de edad- presumió en redes sociales su paso por la “cumbre de la comedia”.

Florinda Meza presume “cumbre de la comedia” con Papa Francisco; ahí andaba Chumel Torres

A través de su cuenta de Instagram, Florinda Meza presumió haber asistido a la “cumbre de la comedia”, donde el anfitrión fue el Papa Francisco y uno de los invitados Chumel Torres.

Tras compartir un video donde aparece posando en distintos puntos del Vaticano, incluso con Chumel Torres, Florinda Meza recuerda la magia que desprende una risa sincera.

“La risa es un regalo De Dios para los hombres. Nos rejuvenece, nos amina, nos da esperanza y nos sana el alma” Florinda Meza

Pensamiento con el que está de acuerdo el Papa Francisco, quien asegura que “el humor no ofende, no humilla y no clava a las personas en sus defectos”.

“Hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones. Ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces, incluso, opuestas. Cuánto tenemos que aprender de ustedes” Papa Francisco

Cabe señalar que el objetivo de este encuentro es promover paz, amor y solidaridad a través de un diálogo intercultural y de intercambio de alegría y esperanza.

Además de Florinda Meza y Chumel Torres, ¿qué humoristas se reunieron con el Papa Francisco?

De acuerdo con la agencia EFE, además de Florinda Meza y Chumel Torres, Whoopi Goldberg y Julia Louis Dreyfus acudieron al evento donde consintieron al Papa Francisco con regalos.

La argentina Malena Guinzburg -de 45 años de edad- le regaló al pontífice alcanfores ya que es uno de los postres favoritos del Popa Francisco.

Así como la lista de invitados incluye a: