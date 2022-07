Aunque Flor Rubio no estuvo ayer -25 de julio- en ¡Quiero Bailar!, este día sí apareció, sin embargo dejó atrás su villanía contra los niños concursantes.

Hasta hace unos días, Flor Rubio no se la acababa en redes sociales, luego de que exigían no fuera jueza de ¡Quiero Bailar!, el concurso de Venga La Alegría.

Sin embargo, Flor Rubio, quien tiene 50 años de edad, volvió a subirse junto a los jueces, para dar su veredicto, aunque esta vez no regañó a ningún alumno.

¿Flor Rubio ya no quiere ser polémica? Apareció en ¡Quiero Bailar! sin críticas a los alumnos

Flor Rubio, la conductora de espectáculos en Venga La Alegría, recibió fuertes críticas de una alumna por ser jueza en ¡Quiero Bailar! y ni bailar.

Flor Rubio, conductora. (@florrubiooficial)

Comentarios que hicieron enfurecer a Flor Rubio, sin embargo, este martes 26 de julio, apareció con otra actitud en ¡Quiero Bailar!

Aunque desde ayer, Capi Pérez desde ayer -25 de julio- la quiso molestar diciendo que ella atraía toda la atención de ¡Quiero Bailar!, hoy tampoco se salvó.

Flor Rubio fue presentada por el Capi Pérez como “la controversial”, al iniciar el concurso, pero no demostró llevar bien puesto este adjetivo.

Jueces de ¡Quiero Bailar! (@vengalaalegriatva)

La conductora se mostró muy sutil con los alumnos de ¡Quiero Bailar! e incluso, no dio bajas calificaciones ni críticas duras. Pero eso no significa que no arremetiera contra alguien…

Flor Rubio no criticó a los alumnos en ¡Quiero Bailar! pero sí a los maestros

Flor Rubio no tomó protagonismo hoy -26 de julio- en ¡Quiero Bailar!, pues incluso se mostró muy sutil con sus críticas a los alumnos, quienes son niños.

Sin embargo, esto no quiere decir que no se compartiera crítica hacia los que forman parte de ¡Quiero Bailar! e incluso lo reconoció.

Durante una calificación en el reality show Flor Rubio dijo “no estoy enojada con ustedes”, y apuntó que su molestia era con los maestros.

Flor Rubio (Agencia México)

Más allá de los coreógrafos, Flor Rubio señaló que estaba enojada con los que elegían la música para que los niños bailaran.

Esto debido a que los concursantes eran juzgados por escoger canciones lentas, lo que conllevaba coreografía lenta.

Por la molestia y las críticas de los jueces, todos optaron, incluso Flor Rubio, porque fueran los jueces quienes pusieran la música o bien, llamaron a escuchar las peticiones de los concursantes.