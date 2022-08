Frida Sofía ha sido arrestada en cuatro ocasiones en Estados Unidos, ahora, un portal filtró imágenes de la pelea que tuvo con una de sus vecinas y la cual derivó en su detención.

En 2020, autoridades de Miami arrestaron a Frida Sofía por agredir a una de sus vecinas llamada Andrea Wilson, quien denunció a la hija de Alejandra Guzmán por asalto y agresión.

Luego de dos años de la agresión, el canal de Youtube ‘¡Siéntese quien pueda!’ compartió imágenes del día en que Frida Sofía se peleó con su vecina.

En el video se puede ver a Andrea Wilson con varios golpes en el rostro y un moretón en uno de sus ojos.

Frida Sofía, modelo. (Agencia México)

Andrea contó que Frida Sofía estuvo insistiendo que fuera a su casa y cuando llegó comenzó a pelear con la nieta de Silvia Pinal.

“Y me empezó a decir varias palabras y se me viene encima, y ellos la tuvieron que agarra y decirme ‘salte corriendo mujer’ porque me estaba tirando así, como una gata” dijo la vecina de Frida Sofía.

La mujer se negó a recibir atención médica y los policías acudieron al departamento de Frida Sofía para saber su versión de los hechos.

Frida Sofía menciona que su amiga llegó a su casa alcoholizada: “Todo comenzó cuando ella me dijo ¿Por qué no vas a salir? ¿Porqué eres tan antisocial? Claro por gente como tú, levanté el brazo y le dije vete de mi casa. Se me vino encima y me lanzó un primer manotazo”.

La hija de Alejandra Guzmán aseguró que ella solo se estaba defendiendo de las agresiones de su vecina.

Frida Sofía podría ir a prisión por agredir a su vecina

El próximo 19 de septiembre, Frida Sofía debe acudir a la corte para enfrentar un juicio por agresión ya asalto.

Si la hija de Alejandra Guzmán es declarada culpable, podría pasar hasta dos años en prisión.

Recordemos que Frida Sofía ha tenido varios conflictos con las autoridades norteamericanas, por lo que también podría ser expulsada de este país.

En enero de 2022 fue detenida de nuevo por alterar el orden público y resistirse al arresto, pero salió bajo fianza y pagó 1000 dólares.

Frida Sofía no ha dado detalles del juicio que va enfrentar dentro de unos días, pero sus constantes arrestos la podrían poner en prisión.