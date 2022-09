La vida de un galán de telenovelas como Fernando Colunga, siempre dará de qué hablar y sobre todo porque es motivo de inspiración, hasta una banda de death metal hay en su honor.

El interés aumenta cuando Fernando Colunga se declara eternamente soltero, pese a que son varios los romances confirmados entre rumores, pero ninguno por él.

Lo mismo pasa con Blanca Soto de 43 años de edad, quien ha llevado su vida privada fuera de las cámaras, y con quien supuestamente estrena romance Fernando Colunga.

Te contamos qué fue lo que dijo la propia Blanca Soto cuándo se le cuestionó el beso que Fernando Colunga de 53 años de edad, le dio al dejarla en el Aeropuerto.

Una vez más, andan amarrando a Fernando Colunga para ver si pronto tendrá un romance y lo dará a conocer abiertamente; sería Blanca Soto su nueva conquista.

Según la información de Venga la Alegría, difundida por Agencia México, una reportera del matutino vio a Blanca Soto y a Fernando Colunga besarse en el Aeropuerto.

Por lo que hoy -8 de septiembre- que la actriz llegó a la CDMX, fue cuestionada al respecto, notándose un tanto nerviosa ante la pregunta, “no me di cuenta”.

Blanca Soto reconoció que venía dormida en el avión y que la pregunta de la reportera la había agarrado ‘en curva’, y aunque no lo negó, dijo en tono irónico “me acabo de enterar”.

“Ni cuenta me di fíjate… no sé de qué me estás hablando… me estoy enterando de un chorro de cosas nuevas”.

Blanca Soto, actriz.