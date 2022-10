¿Ferka y Christian Estrada están separados? El actor revela si se murió el amor luego de varios rumores que señalan que ya no están juntos luego de que celebraron el primer año y bautizó de su hijo.

Desde que anunciaron su romance, Ferka de 36 años de edad y Christian Estrada de 33 años de edad han estado en medio de la polémica. A pesar de todos los rumores la pareja se ha mostrado muy enamorada.

Sin embargo en las últimas semanas circuló el rumor de que Ferka y Christian Estrada se habían separado y es que la pareja ya no había compartido fotos juntas despues de celebrar el primer año de su hijo.

Ferka y Christian Estrada se conocieron en el programa ‘Guerreros’, después participaron en el reality ‘Inseparables’ en donde ganaron 3 millones de pesos al mostrar que se encontraban muy unidos.

Desde que iniciaron su relación, Ferka y Christian Estrada se han mostrado muy abiertos en sus redes sociales compartiendo cada momento de su vida incluido el nacimiento de su primogénito.

Es por ello por lo que sus seguidores se sorprendieron al descubrir que Christian Estrada borró sus fotos con Ferka e incluso la dejo de seguir.

Esto se sumó a la publicación de la revista TVNotas en donde se reveló que la pareja se había separado luego de que Christian Estrada presuntamente se había enterado que a Ferka también le gustaban las mujeres

En medio de las especulaciones sobre su separación, Christian Estrada decidió romper el silencio y reveló si es verdad que el amor se murió.

En entrevista para el programa Hoy, Christian Estrada desmintió que tenga problemas con Ferka y destacó que han estado separados por cuestiones de trabajo.

“No, simplemente con todo respeto es la madre de mi hijo, si no puedo opinar en ese aspecto, pero no pasa nada, seguimos juntos pero ahorita yo me tengo que poner a mi primero porque se viene trabajo”

Christian Estrada