Federica Quijano denunció en redes sociales que tanto ella como sus hijos fueron víctimas de agresión en la vía pública.

En la tarde del pasado sábado 13 de febrero de 2021, Federica Quijano, cantante del grupo de pop Kabah , fue víctima de agresión por parte de un hombre que desconocía en la vía pública, así lo reveló en redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram que Federica Quijano denunció la agresión que sufrió en calles de la alcaldía Cuajimalpa , Ciudad de México, mientras regresaba de comer con sus hijos.

En el video que compartió, la cantante se veía afectada, pues entre lágrimas contó que en el traslado venía en su auto con sus dos hijos y un amigo de ellos, cuando un sujeto comenzó a gritarle y pegarle al vehículo .

“De repente un tipo en la calle me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Me empieza a gritar de groserías y cuando voy pasando le pega a mi camioneta. Bajo el vidrio y le pregunto: ‘¿Por qué me está pegando, ofendiendo y sin careta, sin cubrebocas? Empieza a escupirme”. Federica Quijano

Federica Quijano detalló que el hombre le pegó un par de veces a su camioneta, al tiempo en que le pedía que se bajara de la misma, por lo que su hija comenzó a llorar del susto, y ella entró en pánico de pensar que podía agredirla físicamente.

“Le pegó ahí en la ventana donde estaba mi hija y obviamente entras en pánico, dices ‘este tipo me va a pegar’. Y la verdad es que no se vale”. Federica Quijano

Federica Quijano llama no quedarse callados ante cualquier tipo de agresión

En el video que dura poco más de cuatro minutos, Federica Quijano llamó a sus seguidores a no quedarse callados ante cualquier agresión y denunciar a las autoridades, sin embargo, mencionó que fue el amigo de su hija quien la alentó a llamar a la policía.

“Me violentaron a mí, agredieron a mis hijos, le pegaron a mi camioneta. Agradezco a la alcaldía Cuajimalpa que mandaron unas patrullas para ayudarme y tratar de buscar al tipo, pero no lo encontramos. Estas cosas no pueden pasar, no podemos dejar que nos griten, que nos insulten, golpeen nuestros coches, asusten a nuestros hijos. ¡Ya!”. Federica Quijano

Gracias a la alcaldía @AlcCuajimalpa y en especial al alcalde @AdrianRubalcava por el excelente servicio y pronta respuesta de su equipo de policías ante una injusticia!! Gracias infinitas🙏🏻🙏🏻🙏🏻 NO SE QUEDEN CALLADAS O CALLADOS DENUNCIEN👊🏻 — Federica (@Federicaq) — Federica (@Federicaq) February 14, 2021

La famosa intérprete exigió que no pueden continuar situaciones así, además de que mostró su furia sobre que el hombre no llevaba cubrebocas como medida de prevención ante el coronavirus.

Y es que, detalló que el agresor metió la cabeza a la camioneta en la parte donde estaba su hijo y escupió, por lo que manifestó que no sabe si “tiene covid”.

Federica Quijano relató que buscó a la patrulla más cercana para auxiliarla y reiteró que esos actos deben ser denunciados.

“No nos podemos quedar calladas, tenemos que denunciar. (…) Estas cosas no pueden pasar, denunciemos, no nos quedemos calladas, porque ninguna de nosotros merece que nos traten así”. Federica Quijano

Por último, Federica Quijano agradeció a las autoridades por el apoyo que le brindaron, además, dijo que le pasarán los videos captados por cámaras de seguridad viales y mantendrá informando a sus seguidores.