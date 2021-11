Fans de Alicia Machado abuchean a Roberto Romano en evento (VIDEO)

Las fans de Alicia Machado abuchearon a Roberto Romano en un evento; compartieron el video en redes sociales.

Cabe recordar que Alicia Machado fue la ganadora de ‘La casa de los famosos’ reality show en el que también participó Roberto Romano.

La venezolana de 44 años triunfó con más de 40 millones de votos por parte de su público y en agradecimiento, ofreció una convivencia en Houston con sus fanáticos.

Durante el evento, Alicia Machado mencionó a Roberto Romano, quien se convirtió en su pareja, dentro de ‘La casa de los famosos’, y sus fanáticas no dudaron en expresar su molestia.

Alicia Machado es sorprendida por Roberto Romano (Telemundo)

Luego de que Alicia Machado pronunciara su nombre, sus seguidoras empezaron a abuchearlo.

Aunque no fue todo su público, sí fue la gran parte de sus fans, tras esto, Alicia Machado explicó, “Imagínate cómo yo voy a ganar ‘La casa de los famosos’ y voy a salir con una bandera de odio”.

Si bien, es cierto que la relación de Alicia Machado dividió opiniones; algunos la apoyaron, sin embargo, otros definitivamente han expuesto su postura, en contra de Roberto Romano.

En redes sociales, los internautas han expresado su molestia, en torno a Roberto Romano, Éxitos y mosca con Roberto, queremos cuidarte. Ojo pelao”, “Ojalá Alicia recapacite y te mande bien lejos Roberto”, “Solo ten reserva con Roberto, sabes que es tu vida privada”, escribieron algunos fans.

Por otro lado, amigos y compañeros del gremio de Alicia Machado, han mostrado su apoyo a la relación, tal es el caso de Pablo Montero, Anahí Izali y Shanik Berman.

Sin embargo, Alicia Machado continúa saliendo con él, así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram.

Recientemente, Alicia Machado compartió una fotografía de su árbol navideño y etiquetó a Roberto Romano.

Manager de Alicia Machado protagoniza pleito con una de sus fans

Tras la convivencia de Alicia Machado, una de sus fanáticas expresó molestia, pues argumentó que Daniel Ferrer, manager de la actriz, le hizo una promesa, a cambio de promocionar los eventos de la venezolana.

Alicia Machado (@machadooficial)

“Él fue el que primero me buscó para promocionar los eventos, a cambio de que me iba a dar un boleto para mí y rifarlo, para regalarlo en mi canal, cosa que no se realizó”, explicó en una entrevista para el programa “Chisme no like”.

“Yo a Alicia la apoyé desde hace tres meses, la conocí en ‘La casa de los famosos’, me identifiqué con ella y ella tiene muchas cosas que a mí como mujer me identificaron y la sigo apoyando por eso” contó también.

La fan de Alicia Machado también expresó su molestia hacia Roberto Romano, sin embargo, prefirió no dar detalles al respecto, “Lo dejó ella muy claro, yo también tengo agradecimiento porque se tomó ella el tiempo, ya lo demás no es asunto mío”, declaró para concluir.