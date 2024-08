Faisy -de 44 años de edad- aventó pedrada a sus enemigos y parece que le caerá a Mariana Echeverría; sus seguidores lo celebraron.

La última temporada de Me Caigo de Risa no contó con la participación de Mariana Echeverría y se especuló que había problemas en la familia disfuncional.

Posteriormente, trascendió que Faisy y Mariana Echeverría -de 40 años de edad- había tenido rencillas y se habían enemistado.

¿Se puso venenoso? Faisy comparte un mensaje que muchos creen es para Mariana Echeverría

Faisy y Mariana Echeverría habían trabajado junto por mucho tiempo, hasta que en 2024 se les vio distanciados.

Supuestamente, Mariana Echeverría se enojó con Faisy porque le dijo “gorda” y aunque ambos podrían trabajar juntos de nuevo, algo no estaría bien entre ellos.

Mariana Echeverría y Faisy (Instagram/@faisirrito)

El 9 de agosto, Faisy compartió un mensaje en X: “Hay personas a las que está bien caerles mal”.

Aunque la reflexión de Faisy habría sido un simple comentario, hay quienes creen que fue una indirecta para Mariana Echeverría.

Pues recientemente la conductora ha mostrado parte de su personalidad en La Casa de los Famosos México 2024 y ha generado molestia entre el público.

“De Mariana Echeverría no vas a estar hablando”, “Tú nos caes bien, no como otras” y “La familia disfuncional está bien sin ella”, fueron algunos de los comentarios.

Faisy lanza mensaje en X y sospechan que es una indirecta para Mariana Echeverría (X/@faisirrito)

¿Faisy y la familia disfuncional no soportan a Mariana Echeverría?

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2024, Faisy y la familia disfuncional dio señales de una enemistad con Mariana Echeverría.

En junio, Mariazel -de 43 años de edad- compartió un chat en Instagram donde los integrantes de Me Caigo de Risa expresaban su felicidad de trabajar juntos.

Esta historia de Instagram, daba a entender que la familia disfuncional estaba mejor sin Mariana Echeverría.

Pero no fue todo, pues Jessica Segura -de 41 años de edad- expresó que ella no era amiga de Mariana Echeverría, a pesar de trabajar juntas en Me Caigo de Risa.

Los fans del programa ahora entienden por qué Faisy y los integrantes de Me Caigo de Risa se alejaron de Mariana Echeverría, pues la acusan de tóxica.