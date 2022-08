Luego de que se reportara que Ezra Miller habría sido visto por las calles portando armas y un chaleco antibalas, los memes no se hicieron esperar en redes sociales.

Ezra Miller, actor de The Flash de 29 años de edad, nuevamente se ve envuelto en polémica tras reportar medios locales que habría reaparecido armado y con un chaleco antibalas.

Esto ha hecho que los memes sobre la actual situación de Ezra Miller se conviertan en tendencia en redes sociales.

Según lo que se especula, Ezra Miller ha tomado estas medidas por medio a ser capturado por el FBI o por el Ku Klux Klan , lo cual ha provocado inevitablemente memes sobre el actor.

Cabe mencionar que en los últimos meses, Ezra Miller ha protagonizado escándalos, pleitos y problemas con la ley, lo cual ha hecho que los usuarios creen memes sobre el actor de Animales Fantásticos.

¿The Flash, protagonizada por Ezra Miller, será cancelada por Warner?

El nuevo escándalo de Ezra Miller ha encendido no solo los memes en redes sociales, sino las alarmas respecto al estreno de The Flash.

Y es que tras la cancelación de Batgirl y la restructuración de Warner Bros. Discovery, se había estado especulando sobre el futuro de los proyectos de DC Comics.

No hace mucho se había reportado que los productores no sabían que hacer con el estreno de The Flash, no solamente por la nueva organización de la compañía sino, precisamente por los escándalos de Ezra Miller.

No obstante, el pasado 4 de agosto, David Zaslav confirmó que el estreno de The Flash, protagonizada por Ezra Miller se mantiene en pie para el 2023.

Aunque no se mencionó nada respecto a la situación legal y mental de Ezra Miller y sus escándalos -los cuales han provocado olas de memes-, Zaslav aseguró que los estrenos grandes se mantendrán.

Además de que los proyectos a desarrollar serán sobre personajes principales de DC y mantendrán la calidad por encima de la cantidad.

Memes de Ezra Miller (Especial)

Ezra Miller habría perdido el contacto con la realidad

Tras darse a conocer que Ezra Miller habría estado viajando durante los últimos meses con un arma y chaleco antibalas, se ha especulado que el actor habría perdido contacto con la realidad.

De momento, no se ha confirmado o negado el nuevo escándalo de Ezra Miller, lo cual he generado memes en redes sociales.

Y aunque un amigo cercano a Ezra Miller asegura que él siempre fue diferente, reveló que el comportamiento del actor podría tratarse de una enfermedad mental.

Hasta ahora, Ezra Miller no ha hecho acto de presencia ni ha restaurado sus redes sociales luego de que se revelara que era buscado por las autoridades de Estados Unidos.

Memes de Ezra Miller (Especial)

