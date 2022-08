Expulsión de Laura Bozzo es celebrada en redes sociales pero todavía quieren que corran a Daniela Navarro de La casa de los famosos, reality show de Telemundo que llegará a su fin el próximo 8 de agosto.

Gran sorpresa se llevó Laura Bozzo, de 59 años de edad, cuando Héctor Sandarti le dijo que estaba fuera de La casa de los famosos, donde aún permanecen cinco inquilinos.

Y es que, según encuestas, Laura Bozzo y Daniela Navarro, de 38 años de edad, eran las elegidas por el público para abandonar el reality show, decisión que perjudicó a la veterana conductora.

Daniela Navarro aún podría quedar fuera de La casa de los famosos

No obstante, aunque Daniela Navarro se salvó de ser eliminada podrían ser sus últimos días en La casa de los famosos y es que mañana miércoles alguien más se irá.

De acuerdo con comentarios hechos en redes sociales por seguidores del reality show de Telemundo, Daniela Navarro será la siguiente en salir y es que su presencia sigue causando molestia.

“Fuera Daniela”, “Daniela no merece estar ahí”, “Fuera Daniela, se aprovechó de Laura”, “Daniela no merecía llegar a la final”, “Qué fraude, basta entrar a redes y ver que nadie quiere a Daniela”, “Daniela no te vistas porque te vas”,

“Qué fraude, nadie vota por Toni pero siempre está arriba”, “No apruebo las actitudes de Laura pero hubiera preferido que se largara la desleal de Daniela”, se lee entre comentarios.

Daniela Navarro (@daniellanavarros / Instagram)

Mientras se define, la celebración por la derrota de Laura Bozzo continúa: “Estoy tan feliz de que haya salido esta señora tan maleducada”, “La verdad no haría falta allí, bye”,

“Qué bueno que ya no se escucharán gritos e insultos de esta señora”, “Qué bueno que se fue una señora de tan malos sentimientos”, “Lamento que no haya salidos antes”, expresan.

Laura Bozzo eliminada de La casa de los famosos (@telemundo / Instagram)

¿Daniela Navarro logrará llegar a la final?

Finalmente, será mañana miércoles cuando se descubra si Daniela Navarro logrará colarse a la gran final ahora que se ha vuelto novia de Nacho Casano, romance que pocos creen.

Y es que bastó ver la mirada de Nacho Casano al ver regresar a su novia al reality para saber que la relación está armada y que ésta podría jugarle en contra al actor ya que los enemigos de la actriz no votarán por él para ganar.