Ex bailarín de Thalía de 52 años de edad revela que un hombre lo electrocutó y quedó cuadrapléjico.

En redes sociales se ha viralizado el caso de Roberto González, un ex bailarín de Thalía que terminó cuadrapléjico por una discusión con unos vecinos.

Pues lo golpearon dentro de su hogar y hasta la fecha ha estado postrado en una cama, pide justicia ante su caso.

En la década de los 90, Roberto González formo parte del equipo de bailarines de Thalía, incluso apareció en el video musical “Por tu amor”.

Unos años después su vida cambio para siempre, pues a través de sus redes sociales, cuenta que hace siete años sufrió una brutal golpiza.

Ocasionada por unos vecinos en Playa del Carmen, Quintana Roo, que lo dejó postrado en una cama y ya no pudo seguir con su carrera.

En la actualidad, Roberto González sigue luchando para que sus agresores sean castigados.

Por medio de su cuenta en TikTok “Justicia para Robert” narró como ocurrió la golpiza que le dieron una mujer y sus esposo.

De acuerdo con su testimonio, uno de los perros de la vecina se metió a su departamento e hizo pipí en varios lugares.

Ante esto, el ex bailarín de Thalía le reclamó y posteriormente llegó el esposo a para agarrarlo a golpes, una agresión que le causó una grave lesión medular.

Me atacó y me empezó a agarrar a golpes y a patadas junto a su esposa. Los dos me hicieron una lesión medular que me dejó cuadrapléjico: no puedo mover mis brazos ni mis pies, y hasta la fecha he estado postrado en una cama”

Roberto González