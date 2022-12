Un ex alumno de La Academia acusó que en TV Azteca lo obligaron a “salir del clóset” por puro reality show, situación que casi lo hizo renunciar al proyecto.

Sin embargo, el ex alumno de La Academia también dijo que con el paso del tiempo ha llegado a agradecer a TV Azteca que lo obligaran a “salir del clóset”, pues su historia le ha servido a miembros de la comunidad LGBT.

¿De qué ex alumno de La Academia? Es un joven de 23 años, originario de Guatemala, quien hoy en día sigue perteneciendo a las filas de TV Azteca, donde ha fungido como conductor, cantante e incluso como participante de Survivor.

Dennis Arana, quien fue alumno de La Academia en su décimo decimosegunda generación (2019-2020), quedó en cuarto lugar del reality show.

El pasado 25 de noviembre, el canal de YouTube ‘BackFocus Podcast’ compartió fragmentos de la reveladora entrevista que le realizaron al ex alumno de La Academia.

Durante la charla, Dennis Arana reveló que durante su paso por La Academia lo sacaron del clóset “casi obligado”, situación por la que esa misma noche iba a dejar el reality show de TV Azteca, pues no soportaba que su historia fuera explotada con fines morbosos.

¿Por qué siguió en el reality show? El ex alumno de La Academia dijo que pudo encontrar el lado positivo de su salida del clóset en la televisión y ahora incluso se siente agradecido por la shockeante situación que vivió.

“Cuando a mí me sacan del closet, de una forma pues casi que obligado y no por mi decisión… yo iba abandonar ese día el proyecto, yo dije, ‘yo me voy de aquí, yo no quiero estar en un lugar donde les importe más el reality show que un ser humano’, pero me quedé ahí porque sabía que era la oportunidad para representar a muchos jóvenes que se sentían excluidos y que se sentían no merecedores de una oportunidad por su sexualidad entonces por eso seguí”

Dennis Arana, ex alumno de La Academia