¿Eugenio Derbez deja la industria del entretenimiento? Así se burla del plátano más caro del mundo y en pleno video hace su propia obra de arte.

A lo largo de su trayectoria, Eugenio Derbez -de 63 años de edad- ha demostrado su talento en la comedia como en los dramas.

Pero Eugenio Derbez no solo se desarrolla frente a las cámaras, sino que además es productor por lo que se encarga de cada detalle de sus proyectos.

Sin embargo, tal parece que Eugenio Derbez quiere expandir sus conocimientos y ahora podría incursionar en el arte e incluso ya habría presentado su primera obra.

Y es que a través de un video, Eugenio Derbez se burló del plátano más caro del mundo y aseguró que su obra podría costar millones.

Eugenio Derbez ha destacado en la industria del espectáculo, sin embargo tal parece que ahora quiere expandir sus horizontes al incursionar en el arte.

Y es que Eugenio Derbez reconoció que siempre envidió a los artistas, pues podían exhibir su trabajo y vender sus obras de arte en millones.

“Toda la vida envidié a la gente que puede pintar, esculpir, crear arte y que después lo pueden exhibir y hasta vender en millones de dólares y dije ‘¿cómo no nací yo con ese talento?’”

Sin embargo, Eugenio Derbez destacó que ahora que ha analizado el arte moderno, se dio cuenta que si podría tener sus propias obras e incluso venderlas en millones.

Eugenio Derbez consideró que tiene la capacidad de crear arte y por eso había decidido hacer su primera obra de arte frente a las cámaras.

“Pero a últimas fechas, después de estar analizando mucho el arte y porque siento que yo también tengo la capacidad: no solamente soy actor, también puedo crear arte, entonces quiero enseñarles lo que viene siendo mi primera obra de arte básicamente”

Con toda la seriedad del mundo, Eugenio Derbez procedió a pegar un plátano en la pared con una conta adhesiva.

“Esta idea la vi en un museo y me encantó”

De esta manera Eugenio Derbez hizo referencia a Comedian, la creación del artista italiano Maurizio Cattelan, que se vendió en 125,697,112 pesos mexicanos (6.2 millones de dólares) en Nueva York, Estados Unidos.

Esta obra es conocida por ser el plátano más caro del planeta.

Eugenio Derbez se mostró confiado de que su obra se podría vender más cara, pues él era más conocido y además de que ocupó un plátano más maduro, lo que representaba la experiencia.

“Ya saben que yo apoyo mucho a los animalitos, entonces una obra parecida se acaba de vender en 6.2 millones de dólares. Era un plátano, obviamente un plátano de un artista que todavía no conoce mucho la gente. Creo que yo salgo a la calle y me piden autógrafos, yo creo que soy un poco más conocido. Dos, el plátano de la que viene el museo es más amarillo, o sea, no está tan maduro. Este es más maduro y entre más madurez, más experiencia, vale más”

Eugenio Derbez