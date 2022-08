El cantante Aleks Syntek, se pronunció en contra del reguetón una vez más y causó revuelo, sin embargo Yandel, uno de los máximos exponentes del género, no está muy de acuerdo con ello.

Recordemos que en una entrevista para el Podcast Auténtico de Pedro Prieto, Aleks Syntek aseguró que los establecimientos no deberían poner reguetón.

Aseguró que él no desea prohibir definitivamente el reguetón, sin embargo, sí le gustaría que fuera regulado, ya que acudió a un restaurante, donde tenían el género a las 10 am y señala que no es viable que los niños crezcan escuchándolo.

Posteriormente, explicó a qué se refiere con “regular” el género:

“Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños…”. Aleks Syntek

Asimismo, comentó que es el personal de los restaurantes, el que suele poner ese tipo de música: “La ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”, dijo.

Por otro lado, argumentó que en México tenemos derecho de pedir que se multe a los establecimientos, si no ponen música adecuada.

“Tú tienes el derecho de multar al lugar por poner música que no es adecuada”. Aleks Syntek

Del mismo modo, se refirió a las letras, que en algunas ocasiones denigra a la mujer o tiene contenido sexual, por lo que señala, no le gusta la idea de que que los niños escuchen la lírica del reguetón.

“¿Por qué tienes que estar escuchando eso? No es que yo le tape los ojos a mi hijo, es invasivo estar en todos lados. Tengo el derecho a multar al lugar por estar poniendo música a horas y en lugares no apropiados”. Aleks Syntek

¿Qué fue lo que dijo Yandel sobre las declaraciones de Aleks Syntek?

El reguetonero puertoriqueño Yandel, se pronunció al respecto, tras las declaraciones en contra de su género, por parte de Aleks Syntek.

Fue en un encuentro con algunos medios de comunicación en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde compartió su opinión.

Explicó que no está de acuerdo con Aleks Syntek, pues para él, “el reguetón es arte”.

Sobre la posibilidad de tener que pagar una multa, dijo: “Pues la pagamos”.

Finalmente, Yandel señaló, sobre las palabras de Aleks Syntek que, siempre ha habido a quien no le gusta el género: “Eso ha pasado desde que yo empecé a hacer reguetón y seguimos aquí”, dijo para concluir.