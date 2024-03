¿Está deprimido? Eduardo España habla tras perder el papel de Chespirito en su serie biográfica.

Cuando se dio a conocer que se preparaba una serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, hubo alguien que se mostró casi tan entusiasmado como la familia del comediante.

Esa persona fue el actor Eduardo España, de 52 años de edad, quien de inmediato alzó la mano para interpertar a Chespirito.

Sus ganas eran tantas que incluso Eduardo España compartió un video en sus redes sociales donde actuó como Chespirito.

Esto, para que lo consideraran como un casting, ya que nadie de la producción de la serie biográfica de Chespirito se había acercado a él para que hiciera alguna prueba.

Por fortuna, el video funcionó y por fin Eduardo España pudo hacer el casting, aunque no con los resultados deseados.

Y es que, el pasado mes de febrero se anunció que el actor Pablo Cruz, de 40 años de edad, había sido el elegido para interpertar a Chespirito en la serie biográfica.

¿Cómo tomó la noticia Eduardo España? Es lo que muchos se preguntaban, presumiendo que estaría sumido en la depresión o muy ardido por peder el papel de su vida.

Sin embargo, el propio Lalo España ha salido a desmentir cualquiera de las dos posibilidades.

En su cuenta de Instagram, Lalo España compartió un collage en el que se ve a Pablo Cruz personificado como Chespirito.

La imagen estuvo acompañda por un largo texto en el que Lalo España aseguró que no está deprimido ni enojado por haber quedado fuera de la bioserie.

Lalo España subrayó que no tiene tiempo para eso, pues su vida está llena de trabajo y personas a las que ama.

“Lo diré esta vez y ya, para que no busquen que yo le dedique tiempo y energía al morbo efímero e innecesario. No estoy deprimido, ni mi familia está enojada, como lo han publicado en espacios chafas y amarillistas. No tengo tiempo de deprimirme, tengo demasiados proyectos en puerta y estoy muy enamorado de mi pareja y feliz por estar vivo, sano y entusiasmado”.

Lalo España