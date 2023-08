¿Roberto Gómez Bolaños tuvo un hijo no reconocido? Esta es la verdadera historia del video que se hizo viral en TikTok.

Han pasado casi 9 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

A pesar de los años, se sigue hablando de la vida de Roberto Gómez Bolaños; más ahora que se viralizó el video de un supuesto hijo ilegítimo del actor.

Se sabe que Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos con su primera esposa, Graciela Fernández:

Es por eso que causó gran curiosidad que un hombre asegurara en TikTok que era un hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños.

El usuario de TikTok José María Yamashita, compartió un video donde aseguraba que Roberto Gómez Bolaños era su papá.

El usuario de Tiktok decía ser hijo de una masajista y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

“Hola, soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños. En 1999 mi papá tuvo una aventura con mi mamá, que mi mamá era su masajitas y bueno sucedió lo que tenía que suceder, y la masakista resultó embarazada de mí”

Asimismo, el desconocido hombre agregó que “El señor Roberto me dio su apellido y sobre todo me mantuvo hasta el día de su muerte”.

“Soy el menor de todos sus hijos, pero el señor era multimillonario y nos podía mantener a todos”, dijo muy seguro.

José María Yamashita “acusó” a Florinda Meza de evitar que siguiera recibiendo dinero de Roberto Gómez Bolaños, luego de su muerte.

“Nunca nadie me cree cuando cuento esta historia, pero es real, el humor de mi papá vive en mí. Sin embargo, no planeo salir a decir a los medios absolutamente nada”

Después de que el video se volviera viral y algunos medios retomaran esta noticias, José María Yamashita salió a contar la verdad.

Resulta que todo se trató de una broma e incluso de un experimento social.

“Simplemente para explicar varias cuestiones, primero que nada, dejar en claro que no tengo relación alguna con Roberto Gómez Bolaños. Obviamente ya todos sabían que la historia falsa que conté tenía varias inconsistencias”

El usuario de TikTok menciona que era obvio que su historia era falsa y que eso se podía deducir.

José María Yamashita se disculpó con Florida Meza y acusó a los medios de aprovechar este video para hacer controversia.

“Tengo que decir que no conozco a la señora Florinda Meza (...) No tengo relación alguna con Roberto Gómez Bolaños y me desanima tener que explicar que todo el contenido que hago es sátira”

José María Yamashita