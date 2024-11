Una actriz mexicana votó por Kamala Harris -de 60 años de edad- en las elecciones de Estados Unidos 2024 y revela si desea regresar a vivir a México.

El martes 5 de noviembre se realizan las elecciones de Estados Unidos 2024, que se debaten entre Kamala Harris y Donald Trump, de 78 años de edad.

Los famosos han mostrado su preferencia por los candidatos y esta actriz mexicana tuvo la oportunidad de votar por su favorito.

Los ciudadanos estadounidenses salieron a emitir su voto y esta actriz mexicana tuvo la oportunidad de votar por Kamala Harris.

Se trata de la actriz Laura Flores -de 61 años de edad- quien es originaria de Tamaulipas, pero cuenta con la nacionalidad estadounidense y vive este país.

La actriz fue arribada por medios afuera de las instalaciones de Televisa y reveló que ya había votado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Laura Flores votó por Kamala Harris y manifestó su apoyo por ella en redes sociales, lo que desató críticas.

“Kamala por favor. Sí, yo ya voté por ella” dijo Laura Flores, quien teme que la candidata a la presidencia pierda las elecciones de Estados Unidos 2024 ante Donald Trump.

“Desgraciadamente hay sorpresas. Yo cada que posteo algo a favor de Kamala, no falta un montó de gente diciendo que no, que ellos no están de acuerdo. Se vale, esa es la democracia, se vale, pero bueno yo voté por Kamala”

Laura Flores